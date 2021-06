Met zijn elfde deelname aan de Tour de France behoort Bauke Mollema inmiddels tot de routiniers in het Tour-peloton. De renner van Trek-Segafredo is met een korte voorbereiding naar Brest gekomen en mikt op een dagzege.

"Ik weet zelf niet goed hoe mijn vorm nu is. Sinds de Giro d'Italia heb ik niet meer gereden", vertelde Mollema in Brest. "Daardoor heb ik een iets andere voorbereiding dan andere jaren."

In de afgelopen Giro mikte Mollema op etappesucces. Hij zat een paar keer mee in de juiste ontsnapping, maar kwam steeds tekort in de strijd om de overwinning.

"Ik heb vooral hersteld van de Giro", zegt hij nu. "De laatste week à tien dagen voelde ik me wel oké. Ik ga eerst afwachten hoe het gaat in de Tour, voordat ik mezelf doelen ga stellen."

Mollema zet klassement niet bij voorbaat uit het hoofd

De 34-jarige Groninger heeft drie toptienplaatsen in het eindklassement van de Tour op zijn palmares, maar in de herfst van zijn carrière richt hij zich veel minder op de strijd om de gele trui. Tijdens trainingen verlegde hij eerder dit jaar de focus op het korte klimwerk, in de hoop dat dit hem dagsuccessen zou opleveren.

"Voor de Tour heb ik niet meer specifiek op dat korte klimwerk getraind. De voorbereiding was zo kort, dat ik alleen wat basistrainingen heb kunnen doen."

Toch zet Mollema het klassement in de Tour, die zaterdag begint, niet bij voorbaat uit zijn hoofd. "Ik ben in elk geval niet van plan om in de eerste week al direct tien minuten te verliezen, om zo meer ruimte voor een ontsnapping te krijgen. Als mijn benen goed zijn, dan wil ik proberen zo lang mogelijk mee te doen boven in het klassement."

"Ik voel me fris en de eerste heuveletappes liggen me wel. Ik kijk ook echt al uit naar de tijdrit in de vijfde etappe."

De Tour begint zaterdag met een 197 kilometer lange heuvelrit van Brest naar Landerneau. De finish ligt op een col van de derde categorie.