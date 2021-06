Met de 108e editie van de Tour de France breekt zaterdag het volgende hoofdstuk aan in deze bomvolle sportzomer. Weet je nu al dat je de EK-pool niet gaat winnen en aas je op revanche? Met een blik op de favorieten helpen we je een handje bij het invullen van je Tour Wielerspel.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour

Tadej Pogacar

Leeftijd: 22 jaar

Nationaliteit: Sloveens

Team: UAE Team Emirates

Beste Tour-klassering: Winst (2020)

Als de voortekenen niet bedriegen, is de kans groot dat we ook dit jaar een Sloveens duel om de eindzege krijgen. Bij de vorige editie, die vanwege uitstel door corona pas aan het eind van de zomer werd verreden, zorgde Tadej Pogacar voor een grote verrassing door zich op 21-jarige leeftijd tot jongste naoorlogse Tour-winnaar te kronen.

Dat ging uitgerekend ten koste van zijn landgenoot Primoz Roglic. In een memorabele klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles op de voorlaatste dag reed Pogacar de renner van Jumbo-Visma, die met zijn ploeg bijna de hele Tour had gecontroleerd, op indrukwekkende wijze uit het geel.

Waar Pogacar vorig jaar vaak geruisloos mee kon sluipen, is hij deze Tour juist de te kloppen man. Bij die veranderde status past ook een sterkere ploeg. Met Davide Formolo, Marc Hirschi en Rafal Majka is hij veel beter omringd dan een jaar geleden.

Met de vorm van Pogacar lijkt het wel goed te zitten. Met de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Slovenië won hij dit seizoen drie van de vier rittenkoersen waarin hij startte. Alleen in de Ronde van Baskenland werd hij verslagen, door Roglic.

Primoz Roglic en Tadej Pogacar tijdens de podiumceremonie in Parijs. Primoz Roglic en Tadej Pogacar tijdens de podiumceremonie in Parijs.

Primoz Roglic

Leeftijd: 31 jaar

Nationaliteit: Sloveens

Team: Jumbo-Visma

Beste Tour-klassering: Tweede (2020)

Na de dramatische ontknoping van vorig jaar zal Roglic zaterdag in Brest getergd aan de start verschijnen. Hij schreef eind vorig seizoen weliswaar nog Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Spanje op zijn naam, maar het winnen van de Tour zal toch nodig zijn om de kater écht weg te kunnen spoelen.

De Sloveen in Nederlandse dienst koos deze keer voor een andere voorbereiding. Waar hij in voorgaande jaren diverse voorbereidingskoersen reed in de aanloop naar de Tour, heeft hij nu al twee maanden lang geen wedstrijdkilometers in de benen. Alles met het doel om straks zo fris mogelijk in de derde en laatste week te zijn.

Ook Jumbo-Visma kiest voor een andere aanpak. Vorig jaar domineerde en controleerde de ploeg de koers vanaf de eerste etappe, om Pogacar uiteindelijk te zien profiteren. "Natuurlijk hebben we geleerd van vorig jaar", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Op sommige momenten zullen we een iets andere tactiek hanteren."

215 Dit zijn de etappes van de Tour de France in 2021

Geraint Thomas

Leeftijd: 35 jaar

Nationaliteit: Brits

Team: INEOS-Grenadiers

Beste Tour-klassering: Winst (2018)

Geraint Thomas ontbrak vorig jaar in de Tour omdat hij niet in zijn beste vorm stak en ervoor bedankte om in een knechtenrol naar Frankrijk af te reizen. Maar dit jaar is de Welshman, die in 2018 Tom Dumoulin van de eindzege hield, medekopman van de ijzersterke INEOS Grenadiers-formatie.

Thomas zal blij zijn met het routeschema met daarin twee individuele tijdritten (vijfde en twintigste etappe), al weet hij dat zijn Sloveense rivalen die discipline ook uitstekend beheersen.

Met een derde plaats in de eindstand van het Critérium du Dauphiné liet de ervaren Brit begin deze maand zien dat hij in goeden doen is. Dit voorjaar eindigde hij in de Ronde van Romandië zelfs als eerste.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Richard Carapaz

Leeftijd: 28 jaar

Nationaliteit: Ecuadoraans

Team: INEOS-Grenadiers

Beste Tour-klassering: Dertiende (2020)

Over INEOS-Grenadiers gesproken: de opvolger van succesformatie Team Sky heeft met Richard Carapaz, Richie Porte en Tao Geoghegan Hart (Giro-winnaar van 2020) nog drie ijzers in het vuur. En let wel: dan is Egan Bernal, die in 2019 de Tour won en dit voorjaar de beste was in de Ronde van Italië, er niet eens bij.

Met name rasklimmer Carapaz, de Giro-winnaar van 2019, kan met zijn aanvalslust de plannen van zijn concurrenten danig in de war schoppen. Na zijn eindzege in de Ronde van Zwitserland begin deze maand behoort de Zuid-Amerikaan tot de topfavorieten, al blijven de tijdritten voor hem een heikel punt.

Voor INEOS wordt het dan ook vooral zaak om alle troeven optimaal uit te spelen. "Pogacar en Roglic zijn misschien wel de sterkste renners, dat hebben we vorig jaar gezien", blikt Porte, vorig jaar derde in de Tour, vooruit. "We moeten zorgen dat we ze al vroeg isoleren."

Richard Carapaz neemt een enorme bokaal in ontvangst na zijn eindzege in Zwitserland. Richard Carapaz neemt een enorme bokaal in ontvangst na zijn eindzege in Zwitserland. Foto: ANP

Outsiders

Geen Nederlanders bij de topfavorieten, al zijn Wilco Kelderman, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk wellicht in staat om de komende drie weken mooie dingen te laten zien. Kelderman wordt bij zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe uitgespeeld als kopman. Vorig jaar reed hij zich, toen nog namens Sunweb, in de Giro voor het eerst naar het podium in een grote ronde (derde).

Dat lukte Mollema nog nooit. De Groninger deelt bij Trek-Segafredo het kopmanschap met oud-Tourwinnaar Vincenzo Nibali, nadat in de afgelopen Giro zijn plan om een etappe te winnen mislukte. Hij start zonder uitgebreide voorbereiding aan de Tour en weet nog niet of hij zich op ritzeges of het klassement gaat richten.

Kruijswijk werd in 2019 derde in de Tour, maar na maanden zonder aansprekende resultaten is het nu nog gissen naar zijn vorm. De Brabander fungeert als schaduwkopman achter Roglic bij zijn ploeg Jumbo-Visma, waar Dumoulin - na een bezinningsperiode eerder dit jaar - ontbreekt om zich te focussen op de olympische tijdrit.

Ook van Movistar mogen we wat verwachten. De Spaanse formatie heeft met Enric Mas en Miguel Ángel Lopez de nummer vijf en zes van de vorige Tour in de gelederen. Hun 41-jarige ploeggenoot Alejandro Valverde is bovendien altijd bereid om met een aanval de koers al vroeg te doen ontvlammen en zo het pad voor latere aanvallers te effenen.

De Colombianen hebben naast Lopez ook Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) en Nairo Quintana (Akéa Samsic) als kanshebbers voor een goed klassement, al liggen bij die laatste de beste jaren wel achter zich. De Franse fans hopen op Julian Alaphilippe - al houdt de wereldkampioen bij hoog en laag vol alleen op ritzeges te mikken - en de talentvolle David Gaudu. De Brit Simon Yates, derde in de afgelopen Giro, heeft geen ambities voor het klassement.

En wat mogen we verwachten van Chris Froome? De viervoudig Tour-winnaar is na zijn zware val twee jaar geleden tijdens een trainingsritje nooit meer de oude geworden. Bovendien beginnen de jaren te tellen. De 36-jarige Brit rijdt bij Israel Start-Up Nation in dienst van zijn Canadese kopman Michael Woods, al heeft hij zelf ook plannen. "Vroeger had het geen prioriteit", blikte hij deze week vooruit. "Maar nu zou het al geweldig zijn om een rit te winnen."