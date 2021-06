Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, draagt donderdag bij de teampresentatie voor de Tour de France een speciaal shirt. De Belgische formatie brengt daarmee een eerbetoon aan de Franse wielerlegende Raymond Poulidor, de in 2019 overleden grootvader van Van der Poel.

Het speciale tricot is paars met gele mouwen, dezelfde kleuren waarin Poulidor jarenlang reed. 'Poupou' voltooide zijn laatste Tour in 1976, precies 45 jaar geleden, terwijl kleinzoon Van der Poel zaterdag debuteert in La Grande Boucle.

"Door te verschijnen in de kleuren van 'Poupou' eren we zijn grootvader. En zo kan ook hij zich rijden in het hart van het peloton en de harten van zijn fans", meldt Alpecin-Fenix op de website. Het speciale shirt wordt alleen tijdens de presentatie gedragen, de Tour rijdt de ploeg in het gebruikelijke donkerblauw.

Poulidor reed de Tour tussen 1962 en 1976 veertien keer uit. Drie keer eindigde hij als tweede en vijfmaal als derde. Nooit stond een renner zo vaak op het eindpodium zonder de Tour te winnen. Mede daardoor werd hij de lieveling van het Franse publiek.