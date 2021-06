Met vier potentiële eindwinnaars begint INEOS Grenadiers zaterdag aan de Tour de France. Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte en Tao Geoghegan Hart dromen allemaal van de gele trui, maar zeggen het de ander ook te gunnen.

Woensdagavond bij het avondeten keken de acht renners van INEOS elkaar aan. "We kwamen tot de conclusie dat onze minst ervaren renner al een grote ronde gewonnen heeft. We zijn hier met een heel sterk team en ik vind het geweldig om er deel van uit te maken", vertelt Geoghegan Hart.

De 26-jarige Brit is zelf die minst ervaren Tour-renner van de topformatie. "Ik ga voor het eerst de Tour rijden, het absolute hoogtepunt in het professionele wielrennen. Ik voel me vereerd om hier te zijn", zegt de Giro-winnaar van vorig jaar.

"We hebben echt een ongelooflijk ervaren team, met vier kopmannen en vier gelouterde helpers die weten hoe het is om de gele trui naar Parijs te brengen. Die ervaring hebben ze al meerdere malen opgedaan", doelde Geoghegan Hart op Dylan van Baarle, Luke Rowe, Michal Kwiatkowski en Jonathan Castroviejo.

Richie Porte won eerder deze maand de Dauphiné, waar ook ploeggenoten Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart reden. Richie Porte won eerder deze maand de Dauphiné, waar ook ploeggenoten Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart reden. Foto: ANP

'We willen niet met Pogacar en Roglic naar de streep rijden'

De debutant staat vermoedelijk onderaan de pikorde van de kopmannen bij INEOS, maar dat betekent geenszins dat hij de komende drie weken niet voor eigen kans mag gaan. "Onze kracht zit in ons grote aantal sterke renners", denkt Porte.

"Tadej Pogacar en Primoz Roglic zijn misschien wel de sterkste renners, dat hebben we vorig jaar gezien. Ze zijn ontzettend snel bergop in de laatste meters en kunnen dan secondes en bonificaties pakken. We moeten zorgen dat we ze al vroeg isoleren van hun teamgenoten en ze hard laten werken door veel aan te vallen. Want we willen niet met hen naar de finishstreep rijden", blikt de Australiër vooruit.

Van het INEOS-kwartet was Porte vorig jaar met een derde plaats in Parijs het beste in de Tour. Met de eindzege in de Dauphiné toonde hij begin deze maand aan ook nu in topvorm te zijn.

Aan het einde van zijn carrière lonkt mogelijk de laatste mogelijkheid om de Tour te winnen. "Ik ben 36 jaar en tot nu toe is het een droomjaar. Maar we zijn hier met vier renners die de Tour kunnen winnen."

Richard Carapaz toonde deze maand met de eindzege in de Ronde van Zwitserland aan in goede vorm te zijn. Richard Carapaz toonde deze maand met de eindzege in de Ronde van Zwitserland aan in goede vorm te zijn. Foto: ANP

'De beste in de eerste week hoeft niet de beste in de derde week te zijn'

"We zullen tijdens de koers zien wie de sterkste van ons vier is", zei de Ecuadoraanse klimmer Carapaz. "En dan zullen de andere drie hem helpen door op kop te rijden, of misschien juist door aan te vallen."

"Wanneer we besluiten wie onze kopman is, valt nu nog niet te zeggen. Wie in de eerste week de beste is, hoeft dat niet in de derde week nog steeds te zijn", zei de Giro-winnaar van 2019.

Geraint Thomas met kenmerkende witte zonnebril te midden van zijn ploeggenoten tijdens een trainingsrit in Brest, waar zaterdag de Tour begint. Geraint Thomas met kenmerkende witte zonnebril te midden van zijn ploeggenoten tijdens een trainingsrit in Brest, waar zaterdag de Tour begint. Foto: ANP

Thomas niet bang voor onderlinge strijd

De 35-jarige Thomas wist als enige van het kwartet (in 2018) al eens de Tour te winnen. De Welshman is niet bang dat er binnen het team een onderlinge strijd ontstaat. "We hebben geen grote ego's in deze ploeg. Het hele jaar rijden we al erg sterk door goed samen te werken."

"De onderlinge communicatie is heel belangrijk als je zo'n sterk team hebt. Dat is het hele jaar goed gegaan en zal hier ook zo zijn."