Hoewel hij als titelverdediger aan de Tour de France begint, zal Tadej Pogacar zijn ploeggenoten bij UAE Emirates de komende drie weken weinig commando's geven. De 22-jarige Sloveen laat dat aan de ervaren renners over.

"Ik beschouw mezelf niet als een leider die commando's geeft", zei Pogacar donderdag in Brest, waar over twee dagen het Grand Départ van de grootste wielerkoers van het jaar plaatsvindt.

"Natuurlijk ben ik onze klassementsrenner, maar we hebben andere jongens die onze wegkapitein zijn. Rafal Majka, Rui Costa en Vegard Laengen hebben veel meer ervaring dan ik en weten inmiddels het een en ander van deze sport. Zij zullen tijdens de koers bepalen wat er moet gebeuren."

Vorig jaar werd Pogacar ook tot zijn eigen verrassing de jongste naoorlogse winnaar van de Tour. "Daar had ik echt niet van durven dromen. Als je me een jaar geleden had gezegd dat ik de Tour zou winnen, had ik gezegd dat je een grapje maakte."

Pogacar verwacht nerveuze eerste etappes

Vorig jaar kon Pogacar lange tijd profiteren van het werk van Jumbo-Visma, dat met kopman Primoz elf dagen in de gele trui de koers controleerde. In de laatste tijdrit verraste de jonge Sloveen zijn ervaren landgenoot.

Een dergelijke verrassing zit er dit jaar niet meer in. De kwaliteiten van Pogacar zijn inmiddels alom bekend in het peloton. INEOS (Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte en Tao Geoghegan Hart) en Jumbo-Visma (Roglic, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en Wout van Aert) komen met een ijzersterk blok naar Frankrijk om hem te onttronen.

"Er zijn inderdaad veel sterke teams, maar in de Tour moet je geconcentreerd zijn op jezelf. Als je zelf geen fouten maakt, dan komt het in orde", zei Pogacar.

"Maar ongeacht mijn status als titelverdediger zal de Tour hoe dan ook heel anders zijn dan vorig jaar", besefte hij. "Toen kon ik rustig beginnen, nu zijn de eerste twee etappes zijn meteen heel lastig, met een finish heuvelop. Het zal heel nerveus zijn en je kunt echt niet voorspellen wie er gaat winnen."

De Tour begint zaterdag met een 197 kilometer lange rit van Brest naar Landerneau in Bretagne. De finish ligt op een klim van derde categorie.