Als kopman van de grote Duitse ploeg BORA-hangrohe begint Wilco Kelderman zaterdag aan zijn vierde Tour de France. De klimmer hoopt voor het eerst een goed klassement te tijden in de belangrijkste koers van het jaar.

Na vier jaar bij het als zeer gestructureerd bekendstaande Sunweb (dat tegenwoordig DSM heet) maakte de dertigjarige Kelderman afgelopen winter de overstap naar BORA-hansgrohe. In zijn eerste maanden voelt hij zich er op zijn gemak.

"Het bevalt me heel goed. De ploeg is superrelaxed en ik kan lekker mijn ding doen", vertelt Kelderman. "Je hebt hier meer eigen zeggenschap. Het is hier wat meer ontspannen, wat minder gestructureerd dan bij mijn vorige ploeg."

Met toptienklasseringen in de rittenkoersen Ronde van Catalonië (vijfde), Ronde van Romandië (tiende) en Critérium du Dauphiné (vierde) liet Kelderman direct zien goed te gedijen in zijn nieuwe omgeving.

Resultaten Wilco Kelderman in eerdere edities Tour de France 2015: 79e

2016: 32e

2019: opgave

Kelderman niet succesvol bij drie eerdere Tour-deelnames

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan is de bekendste renner van BORA. De Slowaak hoopt voor de achtste keer de groene trui naar Parijs te brengen en krijgt in de sprintetappes steun van onder anderen de Haagse Tour-debutant Ide Schelling.

In de bergen is Kelderman de kopman. Met de Duitser Emanuel Buchmann (vierde in de Tour van 2019) en de Oostenrijker Patrick Konrad (zevende in de Giro d'Italia van 2018) heeft hij twee sterke helpers aan zijn zijde.

Kelderman reed de Tour driemaal eerder, zonder veel succes. Een 32e plaats in 2016 is zijn beste resultaat. In de andere twee grote rondes eindigde de geboren Amersfoorter wel regelmatig in de top tien, met een derde plek in de Giro d'Italia van vorig jaar als hoogtepunt.

Kelderman wil zich niet vastpinnen op een bepaald doel

Kelderman leeft zonder veel druk toe naar het Grand Départ van zaterdag in Brest. "Ik hoop in de Tour gewoon een goed klassement te rijden en wil er het maximale uit halen."

Een etappezege en een plek in de top vijf van het eindklassement waren de doelen die ploegleider Ralph Denk voor zijn formatie uitsprak. "Het is moeilijk om nu al te zeggen wat mijn doel precies is", hield Kelderman zich op de vlakte. "Want je weet niet hoe goed de concurrenten zijn. Het heeft daarom geen nut om nu te roepen: ik wil zevende of vijfde worden."

"Ik kom gewoon naar de Tour met het idee dat ik de kopman ben en dat ik vooraan meedoe. Dan kijk je in de laatste dagen wel hoe je ervoor staat en dan knok je voor je plekje."

Het Grand Départ van de Tour de France is zaterdag met een heuveletappe in Bretagne.