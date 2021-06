Een jaar nadat hij nipt naast de eindoverwinning in de Tour de France greep, gaat Primoz Roglic een nieuwe gooi doen naar de gele trui. De kopman van Jumbo-Visma hoopt met een rustigere voorbereiding wél succesvol te zijn, maar de concurrentie is nog sterker dan een jaar geleden.

"Ik ben de laatste weken veel in de bergen geweest voor trainingskampen", vertelde Roglic donderdagochtend op een digitale persconferentie in Brest, waar zaterdag het Grand Départ van de Tour plaatsvindt. "Ik heb veel getraind met de racefiets en ook met de tijdritfiets."

De tijdrit bleek een jaar geleden cruciaal in de strijd om de eindzege. Na elf dagen in de gele trui werd de Sloveen op de voorlaatste dag van de Tour geklopt door landgenoot Tadej Pogacar. De twee tijdritten in deze Tour heeft Roglic in zijn voorbereiding al uitgebreid verkend.

Om nu wel zo fris mogelijk te zijn in de derde week van de Tour, kiest de 31-jarige Roglic voor een andere benadering. In voorgaande jaren reed hij diverse voorbereidingskoersen in de aanloop naar de Tour, nu kwam hij in Frankrijk aan zonder wedstrijdkilometers in de laatste twee maanden.

Jumbo-Visma wil minder domineren en controleren

De nieuwe voorbereiding van Roglic zal er vermoedelijk ook voor zorgen dat Jumbo-Visma met een andere tactiek van start zal gaan. Vorig jaar domineerde en controleerde de Nederlandse ploeg de koers vanaf de eerste etappe, dit jaar zal het initiatief vaker bij UAE Emirates van titelverdediger Pogacar en het ijzersterke INEOS Grenadiers (met onder anderen Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte en Tao Geoghegan Hart) komen te liggen.

"Natuurlijk hebben we geleerd van vorig jaar", zei ploegleider Grischa Niermann. "We waren erg dominant, maar hebben net niet gewonnen. Dit jaar zullen we op sommige momenten een iets andere tactiek hanteren."

"We hebben in de winter geanalyseerd waarom we net tekortkwamen. We hopen nu nog beter te zijn dan vorig jaar, maar we weten ook dat de concurrentie sterker is. UAE heeft een beter team dan toen en INEOS is véél sterker dan vorig jaar."

Huidige vorm Roglic vraagteken door andere aanpak

Vorig jaar reed Roglic ijzersterk in de voorbereidingskoersen Tour de l'Ain en het Critérium du Dauphiné, waardoor hij in blakende vorm in Frankrijk arriveerde. Door het gebrek aan wedstrijdkilometers heeft hij zich de laatste maanden niet kunnen meten met zijn concurrenten.

"Ik heb al een paar keer de Vuelta a España met deze manier van voorbereiding gereden", vertelde de tweevoudig winnaar van de Ronde van Spanje. "Ik ben altijd erg goed als ik direct van een hoogtestage kom, daarom heb ik er vertrouwen in dat het nu ook zo zal gaan."

Maar de andere aanpak brengt wel wat onzekerheid over zijn huidige vormpeil met zich mee, moest Roglic beamen. "En de Tour heeft een superzwaar begin, met twee heuvelritten in Bretagne. Het is belangrijk om meteen goed te zijn."