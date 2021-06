Chris Froome start zaterdag in de Tour de France zonder ambities voor het klassement. Toch denkt ploegleider Rik Verbrugghe van Israel Start-Up Nation dat de viervoudig winnaar voor een verrassing kan zorgen.

"Ik verwacht eigenlijk heel veel van hem", zegt Verbrugghe woensdag tegen Sporza. "Ik zie elke keer progressie bij Chris. Hij zal jullie misschien verrassen. Zijn ervaring is ontzettend belangrijk."

Froome kwam twee jaar geleden hard ten val tijdens een trainingsritje in Frankrijk. Hij brak daarbij zijn dijbeen, elleboog en meerdere ribben en lag er ruim een half jaar uit.

Dit seizoen heeft de voormalig kopman van Team Sky nog geen aansprekende resultaten neergezet. In de aanloop naar de Tour werd hij slechts 47e in het Critérium du Dauphiné.

Hoewel Froome sinds zijn comeback nog geen enkele profzege boekte, kan hij volgens Verbrugghe in de Tour mooie dingen laten zien. "Iedereen weet dat Chris een kampioen is en in drie weken kan er veel gebeuren. Hij is onze wegkapitein, maar misschien wordt hij elke dag ambitieuzer."

'Zou mooi zijn om een etappe te winnen'

Froome zelf benadrukt dat hij de Tour vooral zal rijden in een dienende rol. Hij hoopt de Canadese kopman Michael Woods zo goed mogelijk bij te staan in de zware etappes.

Toch hoopt de 36-jarige Brit ook af en toe voor eigen kans te kunnen gaan. "Een ritzege zou geweldig zijn. De voorbije jaren zou dat geen prioriteit zijn geweest, maar nu liggen de kaarten anders."

De Tour de France gaat zaterdag in Brest van start. Froome werd eindwinnaar in 2013, 2015, 2016 en 2017.