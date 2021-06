De Tour de France begint dit jaar voor de verandering met een heuveletappe, waardoor er direct vuurwerk kan worden verwacht. In Frankrijk wordt gehoopt dat de eerste gele trui voor Julian Alaphilippe is, in België kijken ze naar Wout van Aert en in Nederland zijn alle ogen op Mathieu van der Poel gericht.

De eerste Tour-etappe leidt ons door het heuvellandschap van Bretagne. De renners stappen rond 12.10 uur op de fiets in Brest, waarna de rit van bijna 198 kilometer zijn finish in het iets verderop gelegen Landerneau kent.

Onderweg naar de finish komt het peloton zes relatief makkelijke klimmetjes tegen. De heuvels van de dag zijn stuk voor stuk van de 3e of 4e categorie. Op 50 kilometer van de streep staat er een tussensprint op de planning. De eerste slag in de strijd om de groene trui kan dan ook bij Brasparts worden geslagen.

In het slot van de etappe komen de renners een pittige heuvel tegen. Op het eerste gedeelte van de Côte de la Fosse aux Loups loopt het stijgingspercentage soms op tot een kleine 14 procent. Willen de topfavorieten Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel wegspringen, dan lijkt het beginstuk het ideale gedeelte om het verschil te maken.

Er zijn direct bonificatieseconden te verdienen

Belangrijk om te weten: op de streep worden bonificatieseconden verdeeld. De ritwinnaar krijg tien bonusseconden. De nummer twee en drie krijgen er respectievelijk zes en vier.

Vorig jaar won Alexander Kristoff de openingsrit van de Tour. Het is niet waarschijnlijk dat de eerste gele trui ook dit jaar om de schouders van een échte sprinter mag worden gehangen.

Het parcours is geschikter voor de punchers in het peloton. Pakt Van der Poel direct de leiding? Of zien we een van zijn concurrenten de gele trui in ontvangst nemen?

Officiële start: 12.10 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe

⭐⭐⭐⭐ Marc Hirschi, Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Peter Sagan

⭐⭐⭐ Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Simon Yates, Miguel Ángel Lopez