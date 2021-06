Veertien Nederlanders staan zaterdag in Brest aan de start van de 108e editie van de Tour de France. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen er slechts zeven meededen. NU.nl zet de Nederlandse deelnemers voor je op een rij.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Leeftijd: 34 jaar

Zesde Tour-deelname

Dit moet je weten: In 2019 zette Kruijswijk de voorlopige kroon op zijn carrière door als derde te eindigen in de Tour en zo zijn eerste podiumplaats in een grote ronde te bemachtigen. Daarmee spoelde hij de kater van de Giro d'Italia van 2016 enigszins weg. Met de eindzege voor het grijpen, reed hij toen in een afdaling tegen een sneeuwmuur.

Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Leeftijd: 28 jaar

Derde Tour-deelname

Dit moet je weten: Teunissen bewaart goede herinneringen aan zijn laatste Tour. Twee jaar geleden won de renner verrassend de openingsetappe en pakte hij zo als eerste Nederlander in dertig jaar weer eens de gele trui. Na twee dagen moest hij deze afstaan aan Julian Alaphilippe.

Robert Gesink (Jumbo-Visma)

Leeftijd: 35 jaar

Tiende Tour-deelname

Dit moet je weten: Gesink eindigde in de Tour drie keer bij de beste tien. De zesde plaats in 2013 was het beste resultaat voor de 'Condor van Varsseveld'. Inmiddels heeft Gesink het klassement uit zijn hoofd gezet en fungeert hij bij Jumbo-Visma als wegkapitein.

Foto: ANP

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Leeftijd: 26 jaar

Eerste Tour-deelname

Dit moet je weten: Bij het Tour-debuut van Van der Poel zijn de verwachtingen hooggespannen. De alleskunner is in de heuvelachtige openingsrit naar Bretagne een van de kanshebbers op de eerste gele trui. Het is de vraag of hij de Tour ook gaat uitrijden, want goud op de mountainbike bij de Olympische Spelen van Tokio is dit seizoen zijn hoofddoel.

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Leeftijd: 29 jaar

Zesde Tour-deelname

Dit moet je weten: Voor het derde jaar op rij maakt Van Baarle deel uit van de Tour-ploeg van de Britse succesformatie INEOS Grenadiers. In 2019 had hij als knecht een aandeel in de eindezege van Egan Bernal, met wie hij een ereronde over de Champs-Élysées mocht rijden.

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Leeftijd: 34 jaar

Elfde Tour-deelname

Dit moet je weten: Al sinds 2011 staat Mollema steevast op de startlijst van de Tour. Zijn beste resultaat is de zesde plaats in 2013, toen het duo 'Bau en Lau' (Mollema en Laurens ten Dam) de harten van de Nederlandse wielerfans veroverde. Vier jaar later boekte de Groninger in Le Puy-en-Velay zijn enige ritzege in 'La Grande Boucle'.

Foto: ANP

Wout Poels (Bahrain Victorious)

Leeftijd: 33 jaar

Negende Tour-deelname

Dit moet je weten: Poels maakte jarenlang deel uit van de succesvolle Sky-formatie en had door zijn beulswerk bergop een belangrijk aandeel in de eindzeges van Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. Zelf eindigde hij in de Tour nooit bij de beste twintig.

Ide Schelling (BORA-hansgrohe)

Leeftijd: 23 jaar

Eerste Tour-deelname

Dit moet je weten: Schelling maakte vorig jaar in de Vuelta a España zijn debuut in een grote ronde. Als eerstejaars prof maakte hij indruk door regelmatig ten aanval te trekken. Het leverde hem geen ritzege op, maar wel een selectie voor de Tour.

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

Leeftijd: 30 jaar

Vierde Tour-deelname

Dit moet je weten: Kelderman mag dit jaar voor het eerst voor zijn kans als kopman in de Tour gaan. De Amersfoorter kon vorig jaar even dromen van de eindzege in de Giro d'Italia, maar werd vlak voor het slotweekend uit de roze trui gereden en eindigde als derde.

Foto: ANP

Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

Leeftijd: 27 jaar

Derde Tour-deelname

Dit moet je weten: Voor het eerst sinds 2014 gaat Danny van Poppel weer eens van start in de Tour de France. Opvallend genoeg was zijn eerste sprint in de Tour ook meteen zijn beste. In 2013 werd hij achter Marcel Kittel en Alexander Kristoff derde in de openingsrit naar Bastia.

Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

Leeftijd: 33 jaar

Tweede Tour-deelname

Dit moet je weten: Boy van Poppel zal de Tour vooral rijden in steun van zijn broer. Samen met Jonas Koch vormt hij bij de Belgische ploeg de sprinttrein voor de zes jaar jongere Danny, die volgend seizoen naar BORA-hansgrohe verkast. Vader Jean-Paul van Poppel won tussen 1987 en 1994 maar liefst negen Tour-etappes.

Cees Bol (Team DSM)

Leeftijd: 25 jaar

Derde Tour-deelname

Dit moet je weten: Bij afwezigheid van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen is de hoop op een Nederlandse sprintzege toch vooral gevestigd op Bol. Het zou zijn eerste dagsucces betekenen in de belangrijkste koers van het jaar. Wout van Aert wist hem vorig jaar in Privas net af te troeven.

Foto: ANP

Nils Eekhoff (Team DSM)

Leeftijd: 23 jaar

Eerste Tour-deelname

Dit moet je weten: Eekhoff dacht in 2019 het mooiste moment in zijn nog prille carrière te beleven toen hij wereldkampioen bij de beloften werd. De euforie duurde echter maar een paar minuten, want tot zijn afgrijzen werd hij gediskwalificeerd wegens stayeren achter de ploegleidersauto. Deze Tour maakt hij zijn debuut in een grote ronde bij de profs.

Joris Nieuwenhuis (Team DSM)

Leeftijd: 25 jaar

Tweede Tour-deelname

Dit moet je weten: Nieuwenhuis boekte zijn grootste succes niet op de weg, maar in het veld. Daar werd hij in 2017 wereldkampioen bij de beloften. In de Tour is hij net als afgelopen jaar een belangrijke pion in de sprinttrein van Bol.