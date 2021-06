UAE Team Emirates heeft de volledige ploeg voor de Tour de France afgestemd op Tadej Pogacar. De winnaar van vorig jaar krijgt onder anderen de Pool Rafal Majka, tweevoudig winnaar van het bergklassement, aan zijn zijde.

Ook de Italiaan Davide Formolo, de Amerikaan Brandon McNulty en voormalig wereldkampioen Rui Costa moeten de 22-jarige Sloveen kunnen bijstaan in de bergen.

"Ons doel voor deze Tour is duidelijk: we willen met Tadej de titel verdedigen", zegt teammanager Joxean Fernández. "We hebben een goede mix van jeugd en ervaring en renners die zowel in de bergen als op het vlakke uit de voeten kunnen."

Pogacar wist vorig jaar op de voorlaatste dag van de Tour in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) uit de gele trui te rijden.

Pogacar boekte in totaal drie ritzeges in de Tour van 2020. Hij won ook het bergklassement en de witte trui als beste jongere. De Sloveen heeft ook dit jaar al heel wat overwinningen geboekt. Zo won hij de Tirreno-Adriatico en de rondes van de Verenigde Arabische Emiraten en Slovenië. In april schreef Pogacar met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste klassieker op zijn naam.

De Zwitser Marc Hirschi, die vorig jaar namens Sunweb een etappe won en werd verkozen tot meest strijdlustige renner van de Tour, gaat ook mee. De Deen Mikkel Bjerg en de Noor Vegard Stake Laengen maken de ploeg compleet.