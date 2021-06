Bauke Mollema begint zaterdag als kopman van Trek-Segafredo aan de Tour de France. Voor de 34-jarige Groninger wordt het zijn elfde deelname op rij. UAE Team Emirates bouwt het team volledig rond titelverdediger Tadej Pogacar.

Mollema reed eerder dit jaar ook al de Giro d'Italia, waarin hij niet slaagde in zijn opzet om een etappe te winnen. In de Tour de France mikt de ervaren renner op een goed klassement.

"Maar als het niet mogelijk is om een topresultaat te behalen, dan stelt Bauke zijn ambitie bij en gaat hij samen met Vincenzo Nibali voor een ritzege", zegt ploegleider Steven de Jongh.

De 36-jarige Nibali doet voor de negende keer mee aan de Tour. De Italiaan arriveerde in 2014 in het geel in Parijs en was ook al twee keer de beste in de Giro. Deze Tour mikt de Italiaan vooral op dagsucces.

Het beste resultaat van Mollema is de zesde plaats in de Tour van 2013. Vorig jaar liep hij bij een val in de dertiende etappe een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op. Daarmee was het seizoen voor Mollema, die dertiende stond in het klassement, meteen voorbij.

Mads Pedersen, de Deense wereldkampioen van 2019, zit ook in de ploeg van Trek-Segafredo. Het team bestaat verder uit de Franse renners Julien Bernard en Kenny Elissonde, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns, en Toms Skujins uit Letland.

Pogacar krijgt Majka als meesterknecht

Bij UAE Team Emirates is de hele ploeg afgestemd op Pogacar, die vorig jaar bij zijn debuut verrassend de Tour de France won. De 22-jarige Sloveen reed toen in de tijdrit op de voorlaatste dag zijn landgenoot Primoz Roglic uit het geel.

Pogacar krijgt de Pool Rafal Majka, tweevoudig winnaar van het bergklassement in de Tour, mee als meesterknecht. Ook de Italiaan Davide Formolo, de Amerikaan Brandon McNulty en voormalig wereldkampioen Rui Costa moeten hem kunnen bijstaan in de bergen.

"Ons doel voor deze Tour is duidelijk: we willen met Tadej de titel verdedigen", zegt teammanager Joxean Fernández. "We hebben een goede mix van jeugd en ervaring en renners die zowel in de bergen als op het vlakke uit de voeten kunnen."

De Zwitser Marc Hirschi, die vorig jaar namens Sunweb een etappe won en werd verkozen tot meest strijdlustige renner, gaat ook mee. De Deen Mikkel Bjerg en de Noor Vegard Stake Laengen maken de ploeg compleet.