Bauke Mollema begint zaterdag als kopman van Trek-Segafredo aan de Tour de France. Voor de 34-jarige Groninger wordt het zijn elfde deelname op rij. Team DSM neemt drie Nederlanders mee naar Frankrijk, onder wie sprinter Cees Bol.

Mollema reed eerder dit jaar ook al de Giro d'Italia, waarin hij niet slaagde in zijn opzet om een etappe te winnen. In de Tour de France mikt de ervaren renner op een goed klassement.

"Maar als het niet mogelijk is om een topresultaat te behalen, dan stelt Bauke zijn ambitie bij en gaat hij samen met Vincenzo Nibali voor een ritzege", zegt ploegleider Steven de Jongh.

De 36-jarige Nibali doet voor de negende keer mee aan de Tour. De Italiaan arriveerde in 2014 in het geel in Parijs en was ook al twee keer de beste in de Giro. Deze Tour mikt de Italiaan vooral op dagsucces.

Het beste resultaat van Mollema is de zesde plaats in de Tour van 2013. Vorig jaar liep hij bij een val in de dertiende etappe een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op. Daarmee was het seizoen voor Mollema, die dertiende stond in het klassement, meteen voorbij.

Mads Pedersen, de Deense wereldkampioen van 2019, zit ook in de ploeg van Trek-Segafredo. Het team bestaat verder uit de Franse renners Julien Bernard en Kenny Elissonde, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns, en Toms Skujins uit Letland.

Team DSM met Nederlands getinte ploeg

Bij Team DSM zijn drie Nederlanders opgenomen in de achtkoppige selectie. Cees Bol, Joris Nieuwenhuis en Nils Eekhoff gaan zaterdag van start in Brest.

Voor Bol wordt het zijn derde Tour-deelname. Vorig jaar finishte de 25-jarige sprinter in twee etappes in de top drie, maar een ritzege bleek er net niet in te zitten. Nieuwenhuis rijdt de Tour voor de tweede keer, Eekhoff maakt zijn debuut.

Net als vorig jaar mikt Team DSM op ritzeges. De Deen Søren Kragh Andersen schreef in 2020 twee Touretappes op zijn naam. De 26-jarige Deen is nu opnieuw de voornaamste troef van de ploeg, die voor het eerst als DSM meedoet aan de Tour. De van oorsprong Nederlandse formatie heette de afgelopen jaren Team Sunweb.

De DSM-ploeg bestaat verder uit de Belg Tiesj Benoot, de Brit Mark Donovan, Casper Pedersen uit Denemarken en de Duitser Jasha Sütterlin.