Fabio Aru heeft maandag besloten niet mee te doen aan de Tour de France. De dertigjarige Italiaan, in 2015 de beste in de Vuelta en twee jaar later ritwinnaar in de Tour, voelt zich niet fit genoeg om de komende drie weken door Frankrijk te koersen.

"Na overleg met het team heb ik besloten dat het voor ons beide het beste is om me terug te trekken", aldus Aru, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Qhubeka Assos.

De Spanjaard Carlos Barbero vervangt Aru in de Zuid-Afrikaanse ploeg. Barbero (30) begint aan zijn eerste Tour, net als zijn teamgenoten Nicholas Dlamini, Sean Bennett en Victor Campenaerts. De rest van de ploeg bestaat uit Simon Clarke, Michael Gogl, Max Walscheid en Sergio Henao.

Aru stapte zondag af in het Italiaans kampioenschap op de weg. In de etappekoersen die de Italiaan dit jaar reed, speelde hij geen rol van betekenis in het klassement.

De Tour de France begint zaterdag. De eerste etappe gaat van Brest naar Landerneau over bijna 198 heuvelachtige kilometers.