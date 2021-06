Bahrain Victorious staat met Wout Poels aan de start van de Tour de France, zo maakte de ploeg vrijdag bekend. De Limburger moet kopman Jack Haig bijstaan in het hooggebergte.

De 33-jarige Poels zal voor de negende keer meedoen aan de Tour. Zijn beste resultaat in het eindklassement is een 26e plaats in 2019.

Naast Poels fungeert ook de Spanjaard Pello Bilbao als knecht van Haig in de bergen. De Australiër is bezig aan een goed seizoen met onder meer de vijfde plek in het Critérium du Dauphiné en de zevende plek in Parijs-Nice.

De selectie van Bahrain Victorious bestaat verder uit de Italiaanse sprinter Sonny Colbrelli, de Belg Dylan Teuns, de Sloveen Matej Mohoric, de Oostenrijker Marco Haller en de Brit Fred Wright.

Sinkeldam ontbreekt bij Groupama-FDJ

Ramon Sinkeldam ontbreekt voor het derde jaar op rij in de Tour de France. De Nederlands kampioen van 2017 is niet opgenomen in de selectie van Groupama-FDJ.

De Franse formatie hoopt vooral op dagsucces voor sprinter Arnaud Démare. David Gaudu, die deze maand negende werd in het Critérium du Dauphiné, mag proberen een goed klassement te rijden.

De selectie telt met Bruno Armirail en Valentin Madouas nog twee Franse renners. De Italiaan Jacopo Guarnieri, de Litouwer Ignatas Konovalovas, de Zwitser Stefan Küng en de Australiër Miles Scotson maken de selectie compleet.

De 108e editie van de Tour begint op 26 juni in Brest.