INEOS Grenadiers heeft vrijdag zijn ijzersterke selectie voor de Tour de France gepresenteerd. Oud-winnaar Geraint Thomas en Richard Carapaz zijn de kopmannen, terwijl Dylan van Baarle voor het derde jaar op rij tot het achttal van de Britse topformatie hoort.

INEOS neemt met Thomas (de Tour-winnaar van 2018), Carapaz (de Giro-winnaar van 2019) en Tao Geoghegan Hart (de Giro-winnaar van 2020) liefst drie renners mee die in het verleden een grote ronde wisten te winnen.

De Australiër Richie Porte eindigde vorig jaar namens Trek-Segafredo als derde in de Tour en won vorige week nog het Critérium du Dauphiné, maar in de komende Ronde van Frankrijk zal hij normaal gesproken luxeknecht zijn.

Hetzelfde geldt voor voormalig wereldkampioen Michal Kwiatkowski uit Polen, Van Baarle, de Spanjaard Jonathan Castroviejo en de Brit Luke Rowe.

De 29-jarige Van Baarle rijdt sinds 2018 voor INEOS. in 2019 hielp hij Egan Bernal aan de Tour-zege. Vorig jaar werd hij 59e in het eindklassement. De Nederlander, die gaat beginnen aan zijn zesde Tour, maakte in het voorjaar indruk door Dwars door Vlaanderen te winnen.

Thomas geldt met titelverdediger Tadej Pogacar en Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic als de topfavorieten voor de Tour-winst. De 35-jarige Brit was vorig jaar niet fit genoeg voor deelname aan de uitgestelde Ronde van Frankrijk, maar toonde dit seizoen zijn goede vorm met podiumplaatsen in de Ronde van Catalonië (derde), de Ronde van Romandië (eerste) en de Dauphiné (derde).

Bernal kiest dit jaar voor Giro en Vuelta

INEOS (en voorganger Team Sky) leverde de eindwinnaar in liefst zeven van de laatste negen Tours. Vorig jaar werd de Ronde van Frankrijk een grote teleurstelling voor de ploeg van manager Dave Brailsford, vooral doordat kopman Bernal moest opgeven met rugproblemen. Carapaz was op plek dertien de beste INEOS-renner in het eindklassement.

Bernal kiest dit jaar voor de Giro d'Italia en de Vuelta a España en zit zoals verwacht niet in de Tour-ploeg.

De 108e editie van de Ronde van Frankrijk begint volgende week zaterdag in Brest.