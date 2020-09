De arts en de fysiotherapeut van Arkéa-Samsic moeten langer in hechtenis blijven vanwege een vooronderzoek naar mogelijk dopinggebruik in de Tour de France, bevestigt een officier van justitie van het parket van Marseille dinsdag.

"Op dit moment is de hechtenis nog steeds van kracht en zijn er hoorzittingen bezig", aldus officier van justitie Dominique Laurens, die zegt dat enkele renners van de Franse ploeg zijn verhoord door de politie. Hij wilde niet zeggen om welke renners het gaat. Volgens L'Équipe was kopman Nairo Quintana een van hen.

Het parket van Marseille opende het onderzoek maandag nadat er woensdag bij een huiszoeking in het hotel van de Franse ploeg gezondheidsproducten, waaronder medicijnen, waren aangetroffen. Ook werd een methode ontdekt die als doping kan worden gekwalificeerd.

Verschillende Franse media meldden dat onder meer de kamer van Quintana was doorzocht. Ook de spullen van zijn ploeggenoten Dayer Quintana en Winner Anacona zouden zijn doorzocht.

Ploegbaas Emmanuel Hubert verklaarde maandag dat hij bereid is om hard in te grijpen bij dopinggevallen in zijn ploeg. "We steunen onze renners, maar mochten dopingpraktijken bewezen worden, dan zal de ploeg zich daar direct van distantiëren en maatregelen treffen."