Het parket van Marseille heeft maandag een vooronderzoek geopend naar mogelijk dopinggebruik in de Tour de France. Het onderzoek richt zich op Arkéa-Samsic, de ploeg van kopman Nairo Quintana.

Een woordvoerder van het parket spreekt tegenover persbureau AFP van "het aantreffen van veel gezondheidsproducten, waaronder medicijnen en middelen die als doping kunnen worden gezien".

Woensdag vond er een huiszoeking plaats bij het Franse hotel waar Arkéa-Samsic verbleef. Verschillende Franse media melden dat kopman Quintana een van de renners is van wie de kamer werd doorzocht. Ook zijn ploeggenoten Dayer Quintana en Winner Anacona zouden in de problemen zitten.

Ploegbaas Emmanuel Hubert bevestigt in een verklaring het vooronderzoek, al benadrukt hij dat niemand van zijn ploeg momenteel wordt verhoord. "We steunen onze renners, maar mochten dopingpraktijken bewezen worden, dan zal de ploeg zich daar direct van distantiëren en maatregelen treffen."

UCI op de hoogte van vooronderzoek

De internationale wielerunie UCI laat in een korte verklaring weten dat zij op de hoogte is van het vooronderzoek door de Franse autoriteiten, zonder daarbij in te gaan op namen. De bond meldt in contact te staan met de OCLAESP, een instantie die het milieu en de publieke gezondheid beschermt, en antidopingorganisatie CADF.

De dertigjarige Quintana is de nummer twee van de Tour de France van 2013 en 2015. De Giro d'Italia-winnaar van 2014 en Vuelta a España-winnaar van 2016 kon tijdens de afgelopen Tour niet met de besten mee en werd zeventiende.

De 107e editie van de Tour, die zondag eindigde in Parijs, werd gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE Team Emirates reed zijn landgenoot Primoz Roglic van Jumbo-Visma in de voorlaatste etappe uit de gele trui.