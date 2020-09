Sam Bennett had niet verwacht dat hij ooit met de etappezege aan de haal zou gaan op de Champs-Élysées. De Ier sprintte zondag in de slotrit van de Franse wielerronde naar de overwinning.

"Ik kan niet zeggen hoe blij ik ben", jubelde Bennett na de finish in Parijs. "Het is heel speciaal om op de Champs-Élysées te winnen."

"Nooit gedacht dat ik hier ooit zou kunnen winnen, want dit is toch het WK voor sprinters", vervolgde de 29-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step. "Dat ik dat ook nog in de groene trui doe, is fantastisch."

Bennett hield in de massasprint wereldkampioen Mads Pedersen (tweede) en Peter Sagan (derde) achter zich en boekte zijn tweede ritzege in deze Tour. "Ik dacht dat ik nog zou worden gepasseerd. Ik kan niet geloven dat ik heb gewonnen."

'Ik maak deel uit van een dreamteam'

Tijdens de laatste etappe verzekerde Bennett zich in de tussensprint al van de eindzege in het puntenklassement. De groene trui had hij al vanaf de tiende rit om zijn schouders.

Wel had hij het behoorlijk zwaar in de bergritten, waarin hij steevast in de laatste groep over de finish kwam. Daar kreeg hij ook de nodige hulp van zijn ploeggenoten bij.

"Ik maak deel uit van een dreamteam. Dit was al het lijden in de bergen zeker waard. Het heeft zo lang geduurd om dit te bereiken. Ik ga elk moment genieten van deze overwinning", besloot Bennett.