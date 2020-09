Tom Dumoulin heeft de afgelopen maanden overwogen om te stoppen met wielrennen. De renner van Jumbo-Visma is dan ook erg trots dat hij met een zevende plek in de Tour de France terug is aan de internationale top.

Door een knieblessure, darmklachten en de coronacrisis reed Dumoulin tussen juni 2019 en augustus dit jaar geen enkele koers. "Ik heb echt een vervelende tijd achter de rug. Stoppen stond me nader dan het doorgaan", zei de Limburger zondag tegen de NOS.

"Ik heb de draad toch weer opgepakt. Ik ben weer gaan fietsen, want dat vind ik geweldig om te doen."

Ondanks zijn zevende plek in het eindklassement voelt Dumoulin zich nog steeds geen 100 procent. "Tot op de dag van vandaag zit ik niet lekker op de fiets. Het is niet helemaal wat ik zoek. Daarom ben ik ontzettend trots op mezelf. Want als je me in april had verteld dat ik zevende zou worden in de Tour, dan had ik dat echt niet geloofd."

460 Terugblik Tour: 'Comeback Dumoulin belooft veel voor komende jaren'

'Zo snel als Pogacar ga ik nooit zijn'

Dumoulin gaf zijn wederopstanding zaterdag extra glans met een tweede plek in de tijdrit. "Ik heb de waardes teruggekeken en ik heb echt een heel goede tijdrit gereden. Dat geeft een goed gevoel voor het WK van vrijdag", zei hij.

Zaterdag gaf de 29-jarige Dumoulin liefst 1.21 toe op Tadej Pogacar, die zich met zijn ijzersterke chronorace verzekerde van de gele trui. "Eén ding weet ik wel: zo snel als Pogacar ga ik nooit zijn. Misschien kan ik nog ietsje sneller, maar als hij zo blijft rijden dan ga ik hem nooit verslaan."

Ellende van ploeg overschaduwt vreugde Dumoulin

Over zijn eigen Tour was Dumoulin zeer tevreden, maar dat werd overschaduwd door de ellende van zijn ploeg. Kopman Primoz Roglic droeg twee weken de gele trui, maar verloor die onverwacht in de tijdrit aan Pogacar.

"We hebben drie weken lang geweldig gestreden en dan eindigt het gewoon heel zuur", concludeerde Dumoulin. "Toch moeten we trots zijn op onszelf."