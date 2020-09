Tadej Pogacar heeft zondag de eindoverwinning in de Tour de France veiliggesteld. In de slotrit naar Parijs eindigde de Sloveen veilig in het peloton. De massasprint werd gewonnen door Sam Bennett.

De 21-jarige Sloveen Pogacar won ook het bergklassement en jongerenklassement en is na Eddy Merckx de tweede renner in de Tour-historie die drie truien mee naar huis neemt. Bennett verzekerde zich in Parijs van de groene trui voor de beste sprinter.

De Ier van Deceuninck-Quick-Step klopte wereldkampioen Mads Pedersen en Peter Sagan in de eindsprint. Cees Bol eindigde slechts als achttiende op de Champs-Élysées.

Pogacar is de jongste naoorlogse Tour-winnaar. Hij veroverde op de voorlaatste dag de leiderstrui in een koers die lange tijd gedomineerd werd door Jumbo-Visma met kopman Primoz Roglic.

De Tour werd wegens de coronacrisis voor het eerst in augustus en september verreden. Geen enkele renner testte tijdens de Ronde van Frankrijk positief op het virus.

Roglic sportief tegenover Pogacar

De 122 kilometer lange slotrit verliep volgens het gebruikelijke patroon. In het eerste deel reed het peloton traag en liet Pogacar zich met zijn ploeggenoten van UAE Emirates uitgebreid fotograferen in zijn gele trui.

Zijn landgenoot Roglic toonde zich opvallend sportief tegenover de winnaar. De kopman van Jumbo-Visma reed twee weken in de gele trui, maar verloor de leiding zaterdag in de klimtijdrit.

Het wandeltempo was verleden tijd toen de renners aan acht lokale omlopen van 7 kilometer door het centrum van de Franse hoofdstad begonnen. Bij de tussensprint in de eerste ronde verzekerde Bennett zich van de groene trui. Sagan greep zo voor de tweede keer sinds 2012 naast het tricot voor de beste sprinter.

De Sloveense nummers twee en één van de Tour: Primoz Roglic en Tadej Pogacar. (Foto: Pro Shots)

Tweede dagzege deze Tour voor Bennett

Al voor de tussensprint was er een kopgroep van vier man ontstaan: Greg Van Avermaet, Maximilian Schachmann, Connor Swift en Pierre-Luc Périchon. Het kwartet kreeg nooit meer dan een halve minuut voorsprong, maar hield het toch erg lang vol.

Op 3 kilometer van de streep was de hergroepering een feit. Sunweb nestelde zich op kop van de peloton om Bol goed af te zetten op de Champs-Élysées, maar de sprinttrein van Deceunick-Quick-Step kwam langszij en lanceerde Bennett perfect, zodat hij naar zijn tweede dagzege van deze Tour sprintte.

Bennett pakte in Parijs de dagzege én de groene trui. (Foto: Pro Shots)