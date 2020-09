Tadej Pogacar mag zich na de afsluitende etappe op de Champs-Élysées definitief winnaar van de Tour de France noemen. Een overzicht van vijf bepalende momenten op weg naar de historische eindzege van de pas 21-jarige Sloveen.

1. Tweede plek achter Roglic in vierde etappe

Nadat Pogacar bij de start van de Tour in Nice had laten zien scherp te zijn door ondanks valpartijen in de voorste groep te zitten, laat de talentvolle Sloveen zich in de vierde etappe naar Orcières-Merlette voor het eerst echt van voren zien.

In de tweede bergrit, met voor de eerste keer aankomst bergop, hoeft Pogacar alleen landgenoot Primoz Roglic van Jumbo-Visma voor zich te dulden. De renner van UAE Team Emirates pakt wat bonificatieseconden en toont dat er serieus rekening met hem moet worden gehouden.

2. Direct antwoord op tijdverlies in waaierrit

De ambities van de jonge Pogacar krijgen een knauw in etappe zeven: hij belandt in de verkeerde waaier, raakt achterop en verliest 1 minuut en 21 seconden op Roglic.

De gele trui lijkt een utopie, maar een rit later bewijst de klimmer dat hij niet afgeschreven moet worden. Als nummer zestien van het klassement krijgt de Sloveen de ruimte voor een aanval op de Peyresourde, waarbij hij veertig seconden van zijn verloren tijd terug pakt.

460 Terugblik Tour: 'Comeback Dumoulin belooft veel voor komende jaren'

3. Indrukwekkende inspanning op Puy Muray

Met hernieuwde energie wint Pogacar de negende rit en zet hij zijn goede lijn door in etappe dertien. De renner van UAE Team Emirates laat nog maar eens zien dat hij de grootste rivaal van Roglic is door samen met de geletruidrager over de streep te komen op de Puy Mary. In vergelijking met zijn landgenoot heeft Pogacar bergop veel minder steun van zijn ploeg, maar hij blijkt solo sterk genoeg om zich in de strijd om de eindzege te mengen.

4. Nieuwe zege ondanks 'moordend tempo' Jumbo-Visma

Het blijft niet bij één ritzege voor Pogacar. Op de Grand Colombier wint de nummer twee van het klassement opnieuw de strijd van Roglic om de etappeoverwinning, al had hij graag nog wat meer tijd gepakt op zijn landgenoot, die de luxe heeft van een sterke ploeg en daarmee toch de beste papieren lijkt te hebben in de strijd om de gele trui.

"Jumbo-Visma reed de hele dag een moordend tempo", aldus Pogacar na zijn tweede dagsucces van deze Tour. "Samen met de hitte zorgde dat voor een heel zware etappe. Dus wat mij betreft had het geen zin om aan te vallen."

5. Imponerende tijdrit maakt het verschil

In de zeventiende etappe moet Pogacar iets toegeven op Roglic, belandt hij in het klassement op een achterstand van 57 seconden en lijkt hij de gele trui definitief uit zijn hoofd te moeten zetten.

Tót de afsluitende tijdrit. Op het moment dat eigenlijk niemand er meer rekening mee houdt, rijdt Pogacar een formidabele tijdrit. Hij declasseert alles en iedereen, pakt bijna twee minuten op de tegenvallende Roglic en mag zich de eerste Sloveense én jongste naoorlogse Tour-winnaar noemen.