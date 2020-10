Tom Dumoulin begon zijn eerste grote ronde sinds de Giro d'Italia van vorig jaar met de hoop dat hij mee kon doen om de eindzege. Uiteindelijk werd hij in de Tour de France de meesterknecht van Primoz Roglic, die op de voorlaatste dag op dramatische wijze de gele trui verspeelde. Een kroniek van een bijzondere Ronde van Frankrijk voor de nummer zeven van het eindklassement.

Proloog

Nadat hij een half jaar afstand had genomen van de wielerwereld, staat Tom Dumoulin op 20 december 2019 in het hoofdkantoor van HEMA in Amsterdam voor het eerst in het geel-zwart op een podium.

De topaanwinst van Jumbo-Visma deelt dat podium bij de presentatie van de Nederlandse ploeg met medekopmannen Roglic en Steven Kruijswijk, en dat is geen toeval. "Een belangrijke reden om voor dit team te kiezen, is dat hier niet alles om mij draait", zegt de oud-renner van Sunweb. "Ik vind het heel moeilijk als alles bij een team valt of staat met hoe ík presteer in de Tour. Bij een nieuwe ploeg wilde ik dus niet weer alleen kopman zijn."

27 augustus, Nice

Via een videoverbinding vanuit het hotel van Jumbo-Visma herinnert ploegleider Grischa Niermann de in een auditorium verzamelde journalisten er twee dagen voor de start van de Tour nog maar even aan dat Dumoulin tot begin augustus meer dan vierhonderd dagen geen wedstrijd had gereden.

Door een combinatie van een knieblessure, een darmparasiet en de coronacrisis lag de carrière van de Giro-winnaar van 2017 meer dan een jaar stil, waardoor het voor iedereen - inclusief Dumoulin zelf - een vraagteken is wat hij kan in de grootste koers ter wereld. "Ik voel me goed", zegt de Limburger. "We willen met de ploeg de Tour winnen."

29 augustus, etappe 1 (Nice-Nice)

Dumoulin ontsnapt in het kletsnatte casino van Nice aan een valpartij, verreweg de belangrijkste prestatie in de openingsrit. Na de etappe bewijst de Nederlander dat hij verbaal in ieder geval al in topvorm is. "We hebben als peloton de koers op het goede moment geneutraliseerd, maar toen ging Astana weer versnellen. Die waren het er niet mee eens", fulmineert Dumoulin. "Maar gelukkig vielen ze, lekker voor ze. Dat snap je toch niet?"

89 Kristoff wint kletsnatte openingsetappe Tour de France

30 augustus, etappe 2 (Nice-Nice)

De eerste bergrit van de Tour kabbelt voort als Dumoulin op de Col des Quatre Chemins, op 12 kilometer voor de streep, even niet oplet en tegen het achterwiel van INEOS Grenadiers-renner Michal Kwiatkowski aan rijdt. "Stom", zegt Dumoulin, als hij zonder tijdverlies over de finish is gekomen. "Maar laten we het niet opblazen."

1 september, etappe 4 (Sisteron-Orcières-Merlette)

Dumoulin heeft een glimlach op zijn gezicht na de eerste aankomst bergop, want Roglic heeft met de ritzege in skidorp Orcières-Merlette laten zien dat hij terecht als topfavoriet wordt genoemd. Maar zoals meestal is ook de twijfel niet ver weg bij Dumoulin. "Ik was zelf niet goed", is hij eerlijk. 's Avonds lijkt sportief directeur Merijn Zeeman via een interview met de NOS zijn renner moed in te praten. "Tom is heel goed. Precies waar hij moet zijn."

70 Samenvatting Tour-etappe 4: Roglic bezorgt sterk Jumbo-Visma ritzege

3 september, etappe 6 (Le Teil-Mont Aigoual)

Bij de tweede aankomst bergop is er een wapenstilstand tussen de kanshebbers voor de eindzege, waardoor er nog geen uitsluitsel komt over de vorm van Dumoulin. "Het ging prima met mij", zegt hij na de finish. Bij de volgende twee vragen over zijn gevoel na de zesde rit herhaalt hij nog twee keer dezelfde kwalificatie: "Prima, prima."

5 september, etappe 8 (Cazères-sur-Garonne-Loudenvielle)

Op de voorlaatste klim van de eerste Pyreneeënrit weet Dumoulin dat het hem dit jaar niet gaat lukken om de Tour te winnen. Hij komt nog net met de besten over de Port de Balès, maar na een eerste week waarin hij nooit met een goed gevoel rondreed, is hij ervan overtuigd dat hij de absolute topvorm mist.

Uit frustratie, en om aan zijn ploeggenoten te laten zien dat ook hij bereid is om zich volledig weg te cijferen voor het teambelang, zet Dumoulin zich op de slotklim, de Col de Peyresourde, opeens aan kop van de groep met favorieten. "Dat was te vroeg, Primoz zat op een gegeven moment geïsoleerd en dat is natuurlijk niet wat we willen", erkent Dumoulin 's avonds via zijn ploeg, nadat hij direct na de finish even geen zin had om met de pers te praten. "We gaan nu vol voor de Tour-zege met Primoz."

75 Samenvatting Tour-etappe 8: Dumoulin moet titelaspiraties opgeven in zware bergrit

6 september, etappe 9 (Pau-Laruns)

Voor de start van de negende rit neemt Dumoulin uitgebreid de tijd om bij cameraploeg na cameraploeg uit te leggen wat er een dag eerder gebeurd is. "Ik wilde laten zien dat ik nier niet rijd voor de BV Tom Dumoulin", zegt hij. "Maar uiteindelijk was het tactisch geen slimme move." De Nederlander verliest in de tweede Pyreneeënrit nog eens een kleine minuut en gaat de eerste rustdag in met een veertiende plaats in het algemeen klassement.

11 september, etappe 13 (Châtel-Guyon-Pas de Peyrol)

In zijn nieuwe rol als meesterknecht plaveit Dumoulin met een flinke kopbeurt de weg voor Roglic om op de steile Pas de Peyrol tijd te pakken op al zijn concurrenten behalve Tadej Pogacar. "Het geeft heel veel voldoening om voor Roglic te rijden als hij zo goed is", zegt Dumoulin.

127 Samenvatting Tour-etappe 13: Martínez sterkste in kopgroep, Roglic imponeert opnieuw

12 september, etappe 14 (Clermont-Ferrand-Lyon)

Op een ontzettend druk Place de Jaude in hartje Clermont-Ferrand geeft Dumoulin toe dat het niveau van het peloton weer wat gestegen is in de ruim vierhonderd dagen dat hij niet kon koersen. "Maar ik denk dat ik nog beter kan dan ik nu laat zien, dus ik maak me er geen zorgen over dat ik in de toekomst niet meer mee kan. Ik kom nu niet mee met de allerbesten, maar ik denk dat het verschil niet zo groot is."

13 september, etappe 15 (Lyon-Grand Colombier)

Na meer dan 6 kilometer op kop sleuren hoeft Dumoulin op de zware Grand Colombier pas 500 meter voor de top te lossen bij de besten. Belangrijker: titelverdediger en INEOS-kopman Egan Bernal verliest heel veel tijd en is niet langer een concurrent voor Roglic. "Ik ben inmiddels niet meer verrast dat wij als ploeg sterker zijn dan INEOS", zegt Dumoulin over het team dat zeven van de laatste acht Tours won en domineerde. "Het is echt mooi om te zien hoe goed wij zijn als team."

65 Samenvatting Tour-etappe 15: Roglic ziet concurrent Bernal capituleren

14 september, tweede rustdag (Isère)

Dumoulin is na twee weken "helemaal ingekakt" op de laatste rustdag, maar toch doet hij nog een korte training op zijn tijdritfiets. De gele trui van Roglic blijft met afstand het belangrijkste doel, maar Dumoulin denkt ook al aan zijn eigen kansen in de tijdrit op de voorlaatste dag. "Ik hoop daar mee te kunnen doen om de zege."

16 september, etappe 17 (Grenoble-Col de la Loze)

Natuurlijk deed de belachelijk zware Col de la Loze (21 kilometer à 7,8 procent) ook pijn bij Dumoulin. Maar het voordeel van meesterknecht zijn, is dat de stress wat minder groot is dan als kopman. En dus kon Dumoulin ook genieten van de 2.304 meter hoge Alpencol. "Dit is een fantastisch ding, met een geweldig uitzicht", lacht de Nederlander.

123 Samenvatting Tour-etappe 17: López triomfeert op loodzware slotklim

18 september, etappe 19 (Bourg-en-Bresse-Champagnole)

Søren Kragh Andersen bezorgt Sunweb al de derde ritzege van deze Tour en ergens in het peloton is ook een oud-ploeggenoot erg blij voor de Deen. "Ik ben natuurlijk op een minder leuke manier weggegaan bij Sunweb, maar met de renners heb ik het altijd superleuk gevonden", zegt Dumoulin. "Ik vind het supermooi voor ze dat het zo goed gaat."

19 september, etapppe 20 (Lure-La Planche des Belles Filles)

Diep in de Vogezen begint Dumoulin voor het eerst in 465 dagen aan de discipline die van hem een toprenner maakte. In de lastige tijdrit naar de top van La Planche des Belles Filles laat hij met een tweede plek zien dat hij nog steeds een van de beste tijdrijders ter wereld is, maar op een sensationele Tour-middag is dat een totaal irrelevante uitslag.

De onaantastbaar geachte Roglic verliest zijn gele trui aan een ontketende Pogacar. "Deze zag ik niet aankomen", stamelt Dumoulin. "Ik heb zelf een vrij goede tijdrit gereden en had niet verwacht dat Pogacar nog meer dan een minuut sneller zou zijn. We hebben de afgelopen drie weken alles gedaan om de Tour te winnen, maar het was niet genoeg. Dat is een flinke klap."

Epiloog

Het was geen geheim dat Dumoulin het de afgelopen anderhalf jaar moeilijk heeft gehad. Maar op de Champs-Élysées in Parijs, na de slotrit van een bewogen Tour, vertelt hij aan de NOS pas echt hoe diep hij gezeten heeft. "Het stoppen stond me nader dan het doorgaan", zegt Dumoulin. "Daarom ben ik ontzettend trots op mezelf. Want als je me in april had verteld dat ik zevende zou worden in de Tour, dan had ik dat echt niet geloofd."