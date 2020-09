De strijd om de eindzege leek al beslist voor de tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour de France, maar op een sensationele zaterdag in de Vogezen brak Tadej Pogacar de gele droom van Jumbo-Visma en Primoz Roglic in duizend stukjes. Een terugblik op een van de bijzonderste Tour-dagen in de recente geschiedenis.

Stokstijf staan Tom Dumoulin en Wout van Aert naast elkaar te kijken naar het grote scherm op de top van La Planche des Belles Filles. De renners van Jumbo-Visma zien de laatste hectometers van Pogacar op de slotklim van de tijdrit en weten al wat de catastrofale gevolgen zullen zijn voor hun kopman Roglic, maar voorlopig overheerst één emotie: ongeloof. Of beter: verbijstering.

Drie weken lang was Jumbo-Visma oppermachtig in de Tour de France en op weg om een jaren geleden ingezet plan te voltooien met een glorieuze ereronde over de Champs-Élysées in Parijs. Roglic, al elf dagen de onaantastbare klassementsleider, zou de Nederlandse formatie zijn eerste Tour-zege bezorgen. Daar twijfelde eigenlijk niemand aan.

"Nee, ik was niet nerveus over de positie van Primoz voor de tijdrit", erkent Dumoulin. "We hadden absoluut verwacht dat een voorsprong van 57 seconden genoeg zou zijn met de tijdritkwaliteiten van Primoz. Maar Pogacar was vandaag van een ander niveau dan wij, dat is de realiteit."

Een ontketende Pogacar raffelt de 36,2 kilometer af in 55 minuten en 55 seconden, waarmee hij maar liefst 1 minuut en 56 seconden sneller is dan Roglic. De geletruidrager, met zijn nieuwe helm scheef op zijn hoofd, komt als allerlaatste over de finish, waarna hij gedesillusioneerd zijn fiets aan de kant schuift en op het asfalt gaat zitten.

Dumoulin en Van Aert leggen een hand op het hoofd van Roglic, maar zij weten ook dat er even geen troost mogelijk is. "Op dat moment was er niet veel te zeggen", aldus Dumoulin. "We zijn allemaal heel teleurgesteld. Teleurstellingen horen bij wielrennen, we zijn getraind om daar goed mee om te kunnen gaan. Maar dit is wel een heel harde klap."

390 Tour dag 21: Was tactiek Jumbo-Visma funest voor eindzege Roglic?

Pogacar: 'Wilde tweede plek veiligstellen'

Twee dagen eerder was het Roglic die vlak na de Montée du plateau des Glières een hand op de schouder van Pogacar legde. De kopman van UAE Team Emirates had ook op de laatste klim van de laatste bergrit van de Tour geen barstje kunnen vinden in het bastion van Roglic en Jumbo-Visma, waarna het gebaar van de geletruidrager richting zijn landgenoot en vriend duidelijk was: de strijd is gestreden.

"De koers leek op dat moment inderdaad voorbij", zegt Pogacar zaterdag in een voormalige spinnerij in Ronchamp, met zijn eerste gele trui strak om de schouders. "Het was alleen nog een kwestie van de tijdrit overleven. Ik dacht aan het veiligstellen van de tweede plaats, eigenlijk al sinds ik woensdag zeventien seconden verloor op Primoz op de Col de la Loze."

In de aanloop naar de tijdrit in de Vogezen komt het geel amper in de gedachten van Pogacar op. Een tweede plek in zijn eerste Tour, vlak voor zijn 22e verjaardag, zou voor hem al als een groot succes voelen. "Maar toen had ik een heel goede dag. Ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik hier nu in het geel zit."

Pogacar kon op La Planche des Belles Filles door het geschreeuw van de fans de tussentijden die via zijn radiootje werden doorgegeven niet meer horen. Hij kreeg dus niet mee dat hij aan het begin van de klim al virtueel de leiding in het klassement overnam en dat hij zijn voorsprong vervolgens alleen maar uitbreidde.

"Ik wist pas dat ik de Tour had gewonnen toen ik de tijd van Roglic zag op de finish", aldus Pogacar, die al tijdens zijn eerste interview wordt gefeliciteerd door zijn ontgoochelde landgenoot. "Primoz was de beste renner van deze Tour. Hij en zijn ploeg hebben het fantastisch gedaan. Ik heb zoveel respect voor Primoz en ik weet hoe teleurgesteld hij moet zijn. Maar dit hoort bij koersen. We proberen allemaal te winnen, ook van vrienden."

55 Roglic feliciteert Pogacar na sensationele tijdrit in Tour

Roglic: 'Ik kan nu moeilijk helder denken'

Meer dan anderhalf uur na zijn finish, nadat hij al tien minuten in een auto heeft gewacht op het einde van de persconferentie van Pogacar, klimt Roglic op een podiumpje voor zijn vervelendste plichtpleging van deze Tour.

"Ik had geen goede dag en Tadej verdient de zege", zegt Roglic, gehuld in een grijs sweatshirt van Jumbo-Visma, tegen de zaal vol journalisten. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik kan trots zijn op mijn tweede plek. En ik ben zeker trots op mijn team, op de show die we in de afgelopen drie weken hebben weggegeven."

Uiterlijk even kalm als altijd geeft de Vuelta-winnaar van vorig jaar antwoord op de vele vragen, al erkent hij haast tussen neus en lippen door dat de klap keihard is aangekomen. "Ik kan wel huilen, dat heb ik ook al gedaan", zegt Roglic. "Ik wou dat de uitslag van vandaag anders was, maar het is wat het is. Ik kan er nu niks meer aan veranderen."

Voor een uitgebreide evaluatie van drie succesvolle weken en één heel pijnlijke dag vindt Roglic het nog veel te vroeg. "Het is op dit moment moeilijk om helder te denken. De afgelopen maanden waren heel intens, dus ik wil eerst wat rust nemen. Daarna gaan we wel bedenken hoe het nu verder moet."