Richie Porte hoorde zaterdag bij de winnaars van de voorlaatste etappe van de Tour de France, want de 35-jarige Australiër stelde zijn eerste podiumplek in een grote ronde veilig. De kopman van Trek-Segafredo had medelijden met de grootste verliezer Jumbo-Visma, dat met topfavoriet Primoz Roglic in extremis naast de eindzege greep.

"Ik leef mee met Roglic, het is echt verschrikkelijk wat er vandaag met hem gebeurd is", zei Porte op zijn persconferentie na de twintigste rit. "Jumbo-Visma heeft de hele Tour geweldig gereden, om eerlijk te zijn verdienden ze het om te winnen."

Roglic verdedigde in de lastige tijdrit naar de top van La Planche des Belles Filles 57 seconden op Tadej Pogacar. De pas 21-jarige Sloveen steeg in de Vogezen boven zichzelf uit en verraste iedereen door de etappe te winnen en liefst 1 minuut en 56 sneller te zijn dan de kopman van Jumbo-Visma, die al sinds rit negen in het geel reed.

"Pogacar is natuurlijk een fantastisch talent, alle respect voor hem", aldus Porte. "Hij heeft op een bepaalde manier geluk gehad deze Tour dat Jumbo-Visma een vreselijk hoog tempo reed op de klimmen. Hij had daardoor een soort free ride in het wiel. Maar hij heeft natuurlijk vooral zelf geweldig gereden."

De voormalig renner van Team Sky is bijna veertien jaar ouder dan de aanstaande Tour-winnaar. "Het is bijna eng hoe goed de nieuwe generatie renners is. Volgend jaar zal Pogacar het wel een stuk lastiger krijgen, want dan zal iedereen op hem letten. Maar the sky is the limit voor hem."

'Derde plek voelt als overwinning'

Voor Porte zelf was het zaterdag ook groot feest, want door een derde plek in de tijdrit steeg hij in het klassement van de vierde naar de derde plaats. "Met nog 3 kilometer te gaan hoorde ik over de radio van mijn ploegleider: 'Richie, je gaat je droom waarmaken.' Dat was zó'n mooi moment."

De Tasmaniër geldt al een decennium als een goede klassementsrenner. In 2010 werd hij in de Giro d'Italia bij zijn debuut in een grote ronde zevende, maar daarna eindigde hij nog maar één keer in de top tien (vijfde in de Tour van 2016). Vaak zorgde een valpartij of andere pech ervoor dat Porte teleurstelde.

"Het is fantastisch om eindelijk op het podium te staan na een grote ronde. Dit voelt voor mij als een overwinning."

Het mooiste cadeau van de afgelopen drie weken was echter de geboorte van zijn dochter Eloise in de eerste Tour-week. "Het past wel bij mijn geluk dat de Tour door het coronavirus verplaatst werd en ik daardoor haar geboorte moest missen", aldus Porte.

"Mijn team gaf me de optie om naar huis te gaan, maar mijn vrouw Gemma zei: 'Blijf in de Tour. Ik ben alleen boos als je achteraan gaat rijden.' Deze derde plek maakt het wel wat meer de moeite waard dat ik hier gebleven ben."