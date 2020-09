Primoz Roglic is behoorlijk teleurgesteld door het verlies van zijn gele trui in de Tour de France. De Sloveen raakte de leiding in het algemeen klassement zaterdag kwijt aan zijn landgenoot Tadej Pogacar in een zenuwslopende klimtijdrit.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld met het resultaat, maar ik heb alles gegeven", baalde Roglic na de tijdrit, waarin hij een voorsprong van een kleine minuut verdedigde op Pogacar en uiteindelijk bijna twee minuten verloor op zijn landgenoot.

Halverwege de race tegen de klok had de kopman van Jumbo-Visma al ruim een halve minuut achterstand op Pogacar en op de slotklim naar La Planche des Belles Filles werd het verschil steeds groter.

"Het is natuurlijk niet leuk om die tussentijden te horen, maar ik kon niet genoeg pushen en kon de wattages niet halen die ik nodig had om te winnen", liet Roglic weten. "Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar dit is het resultaat."

'Pogacar verdient deze overwinning echt'

In de laatste kilometer kreeg hij ook nog last van zijn helm. "Dat was de eerste keer dat ik die heb gebruikt. Maar het lag niet aan de helm, wel aan de benen."

Door zijn ontketende optreden in de tijdrit is Pogacar zo goed als zeker van de eindzege in de 107e editie van de Tour. De Franse wielerronde wordt afgesloten met de traditionele rit naar de Champs-Elysées in Parijs, maar die etappe zorgt normaal gesproken niet voor verschuivingen in de top van het algemeen klassement.

Roglic, die in het klassement nu tweede staat op bijna een minuut, nam het verlies van zijn gele trui aan Pogacar sportief op. "Direct na de finish heb ik hem gefeliciteerd en gezegd: chapeau. Hij verdient deze overwinning echt."