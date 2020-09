Tom Dumoulin kan niet geloven dat zijn ploeggenoot Primoz Roglic zaterdag in de voorlaatste etappe van de Tour de France zijn gele leiderstrui verloor aan Tadej Pogacar. Roglic gaf in de klimtijdrit bijna twee minuten toe op zijn landgenoot, terwijl hij zich maar 57 seconden kon permitteren.

"Deze zagen we niet aankomen", aldus Dumoulin. "Ik weet niet hoe Pogacar hier nog een minuut sneller heeft gereden dan ik. Hier hadden we geen rekening mee gehouden."

"Nee, hij is gewoon op waarde geklopt", vervolgt Dumoulin, die bezweert dat Roglic geen black-out had. "Hij voelde zich prima. Hij wordt vijfde en rijdt niet de tijdrit van zijn leven, maar zeker niet slecht. We hadden eigenlijk verwacht dat het genoeg zou zijn."

De 29-jarige Dumoulin eindigde als tweede in de tijdrit en moest liefst 1 minuut en 21 seconden toegeven op Pogacar, die vooral het verschil maakte op La Planche des Belles Filles, de slotklim.

"Ik reed op de Planche niet zo heel hard meer, maar daarvoor had ik wel een goed vermogen te pakken. Maar dat maakt nu niet meer uit hè, het is niet voor de dagwinst en niet voor de eindwinst. Of ik verbijsterd ben? Ja, dit is een flinke klap."

Dumoulin steeg dankzij zijn goede tijdrit van de negende naar de zevende plek in het algemeen klassement, op 7 minuten en 48 seconden van klassementsleider Pogacar. Het is de vijfde keer dat de Limburger in de top tien van een grote ronde eindigt.

Van Aert: 'Niets wees erop dat het mis zou lopen'

Ook Wout van Aert, die Jumbo-Visma twee Tour-etappes bezorgde, is met stomheid geslagen. "Ik ben heel teleurgesteld", zegt de Belg bij de NOS. "Alles is deze drie weken perfect gelopen. We hebben er keihard voor gewerkt en niets wees erop dat vandaag mis zou lopen. Het deed pijn aan mijn ogen hoe lastig Roglic het had. Hij miste de cadans."

"We zaten voor de start samen in de bus en hij was dezelfde ontspannen gast als anders", vervolgt Van Aert. "We dachten dat een voorsprong van een minuut genoeg zou zijn. Pogacar heeft een fantastische tijdrit gereden en Roglic haalde zijn normale niveau niet."

"We hebben drie weken alles gegeven en alles perfect gedaan. We waren compleet gefocust en al klaar om de eindzege te vieren. Dit is echt een klap."