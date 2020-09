Ook Tadej Pogacar zelf was zaterdag verbijsterd na zijn sensationele tijdritzege in de Tour de France. De pas 21-jarige Sloveen stelde in de twintigste en voorlaatste etappe de eindzege in de Ronde van Frankrijk veilig door zijn landgenoot Primoz Roglic zeer verrassend uit de gele trui te rijden.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is ongelooflijk, ik denk dat ik droom", stamelde Pogacar in een eerste reactie. "Weet je, het was mijn droom om de Tour te rijden, niet om 'm te winnen."

"Ik weet niet wanneer ik me ga realiseren wat ik gepresteerd heb, het is ongelooflijk om op de voorlaatste dag het geel te pakken. Dit is waar we vanaf de start van gedroomd hebben en nu is het gelukt. Het voelt alsof mijn hoofd ontploft."

De kopman van UAE Team Emirates, die maandag 22 wordt, zorgde op de voorlaatste dag van de Tour voor een sensatie door iedereen te verpulveren in de lastige tijdrit naar de top van La Planche des Belles Filles. Hij was liefst 1 minuut en 56 seconden sneller dan Roglic, terwijl hij in het klassement een achterstand van 57 seconden moest goedmaken.

"Ik vind het vervelend voor Primoz", zei Pogacar, die tijdens zijn eerste interview als geletruidrager met een omhelzing gefeliciteerd werd door Roglic. "Primoz reed een geweldige Tour, maar vandaag had hij gewoon een slechte dag."

'Hoorde geen tijdsverschillen door geschreeuw fans'

Pogacar pakte ook de etappezege, met een voorsprong van 1 minuut en 21 seconden op de nummer twee Tom Dumoulin. "Ik heb gepusht tot het einde en heb het gewoon gered", zei de drievoudig ritwinnaar deze Tour.

"Op het vlakke stuk hoorde ik nog de tijdsverschillen over de radio, maar op de klim hoorde ik niks meer door het geschreeuw van de fans. Het was gewoon vol gas van de voet naar de top."

De Tour-debutant, die vorig jaar in de Vuelta a España in zijn eerste grote ronde als derde eindigde, betrok nadrukkelijk zijn ploeg bij zijn succes. "Ik heb dit niet alleen gedaan, ook niet vandaag. Het hele team heeft het geweldig gedaan. Ik kende vandaag elke bocht, elke hobbel. Ik wist waar ik moest versnellen. Ik bedank iedereen van mijn ploeg."