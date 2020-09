Tadej Pogacar gaat voor een primeur zorgen in de Tour de France. De Sloveen wordt met zijn 21 jaar en 364 dagen de jongste naoorlogse winnaar van de Franse wielerronde.

Pogacar onttroont Egan Bernal als jongste winnaar van de Tour sinds de Tweede Wereldoorlog. De Colombiaan was vorig jaar 22 jaar en 196 dagen toen hij met de gele trui over de Champs-Élysées in Parijs reed.

Alleen Henri Cornet was jonger toen hij in 1904 het eindklassement in de Tour de France won. De Fransman was destijds 19 jaar en 352 dagen.

Uiteraard is het nog niet helemaal zeker dat Pogacar de eindwinnaar wordt van de Tour, omdat de laatste etappe met de traditionele massasprint op de Champs-Élysées zondag nog verreden moet worden. Die rit lijkt een formaliteit voor de klassementsrenners en zal normaal gesproken niet voor verschillen zorgen in de top.

Pogacar wordt de eerste Sloveense eindwinnaar, waarmee Slovenië het veertiende land wordt met een Tour-zege. Daarmee komt het land op gelijke hoogte met Denemarken, Duitsland, Ierland, Colombia en Australië.

Frankrijk staat bovenaan met een totaal van 36 eindoverwinningen, al is het al 35 jaar geleden dat Bernard Hinault in 1985 als laatste Fransman het geel naar Parijs reed.

Totaal aantal Tour-zeges Frankrijk - 36

België - 18

Spanje - 12

Italië - 10

Groot-Brittannië - 6

Luxemburg - 5

Verenigde Staten - 3

Nederland en Zwitserland - 2

Australië, Colombia, Denemarken, Duitsland en Ierland - 2