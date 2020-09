Primoz Roglic is zijn leidende positie in het algemeen klassement van de Tour de France zaterdag in de voorlaatste etappe kwijtgeraakt aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma verloor zijn gele trui in een zenuwslopende klimtijdrit, waardoor Pogacar zo goed als zeker is van de eindzege.

De Tour wordt zondag afgesloten met een vlakke etappe over 122 kilometer met de traditionele finish op de Champs-Elysées in Parijs. De kans dat die rit nog voor verschuivingen in de top van het algemeen klassement zorgt is nihil.

Roglic begon aan de 36,2 kilometer lange chronorace van Lure naar de top van La Planche des Belles Filles met een voorsprong van 57 seconden op Pogacar. De 21-jarige renner van UAE Team Emirates maakte die achterstand ruim ongedaan en was tevens de snelste in de tijdrit.

Halverwege was Pogacar al 37 seconden sneller dan Roglic en op de slotklim maakte hij het verschil steeds groter. Uiteindelijk hield hij zijn landgenoot 1 minuut en 56 seconden achter zich, waardoor hij in het algemeen klassement 59 seconden voorsprong heeft op nummer twee Roglic.

Dumoulin eindigt als tweede in tijdrit

Met een tijd van 55 minuten en 55 seconden hield Pogacar de concurrentie ver achter zich in de tijdrit. Tom Dumoulin, die zijn eerste tijdrit reed sinds 12 juni 2019, eindigde op 1 minuut en 21 seconden als tweede en Richie Porte zette de derde tijd neer.

Roglic moest genoegen nemen met de vijfde plaats in de race tegen de klok. Hij moest ook zijn ploeggenoot Wout van Aert, die zo'n anderhalve minuut toegaf op Pogacar, nog voor zich dulden.

Dumoulin steeg dankzij zijn goede optreden in de chronorace van de negende naar de zevende plaats in het algemeen klassement. De Limburger passeerde Rigoberto Urán en Adam Yates en heeft bijna acht minuten achterstand op de nieuwe geletruidrager.

Pogacar jongste naoorlogse Tour-winnaar

Porte bezet nu de derde plaats in de rangschikking op drieënhalve minuut van Pogacar. De Australiër neemt de podiumplek over van Miguel Ángel López, die door een dramatische tijdrit naar de zesde plaats zakte.

Met zijn 21 jaar en 364 dagen wordt Pogacar de jongste naoorlogse winnaar van de Tour. Hij onttroont titelverdediger Egan Bernal, die vorig jaar 22 jaar en 196 dagen oud was toen hij in de gele trui de eindstreep op de Champs-Elysées passeerde. Henri Cornet (1904) blijft met 19 jaar en 352 dagen de jongste Tour-winnaar ooit.

Pogacar, die ook het berg- en het jongerenklassement zal winnen, zorgt er ook voor dat Slovenië het veertiende land wordt met een Tour-zege. Daarmee komt de republiek op gelijke hoogte met Denemarken, Duitsland, Ierland, Colombia en Australië.