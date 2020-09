Naast zijn aanstaande zege in het eindklassement gaat Tadej Pogacar ook het jongeren- en bergklassement op zijn naam schrijven. De 21-jarige Sloveen van UAE Team Emirates legde zaterdag in de tijdrit de beklimming van La Planche des Belles Filles als snelste af en is daardoor niet meer bij te halen in de strijd om de bolletjestrui.

Pogacar, die ook de tijdrit op zijn naam schreef, deed 16 minuten en 11 seconden over de klim en was daarmee de snelste man vanaf de voet.

Omdat zondag in de slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs nog maar één punt is te verdelen voor de bergtrui, is Pogacar met 82 punten zeker van de eindzege in het bergklassement. Nummer twee Richard Carapaz heeft 74 punten, terwijl de nummer drie Primoz Roglic 67 punten sprokkelde. Pogacar moet zondag nog wel over de streep komen om zeker te zijn van de bergtrui.

Het is voor het eerst dat Pogacar het bergklassement wint in de Tour de France. Vorig jaar ging de bolletjestrui naar de Fransman Romain Bardet, die net iets meer punten verzamelde dan Tour-winnaar Egan Bernal.

Alleen strijd om puntentrui nog onbeslist

De jongerentrui is na de twintigste etappe ook al zeker voor Pogacar. De Sloveen kon de de eindzege in het jongerenklassement al niet meer ontgaan met een voorsprong van 3 minuten en 22 seconden op de nummer twee Enric Mas.

Alleen de strijd om de zege in het puntenklassement is na zaterdag nog niet beslist. Groenetruidrager Sam Bennett van Deceuninck-Quick-Step gaat met een voorsprong van 55 punten op nummer twee Peter Sagan (BORA-hansgrohe) de slotrit in. In de laatste rit zijn in totaal 70 punten op te halen.