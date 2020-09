Tour de France

Klimtijdrit

36,2 kilometer

Finish op La Planche des Belles Filles

Roglic om 17.14 uur

Bekijk hier de tijdsverschillen

Goedemiddag en welkom in ons liveblog van de twintigste etappe in de Tour de France. Mijn naam is Willem Haak en ik houd je hier op de hoogte van de ontwikkelingen in de tijdrit.