Tom Dumoulin rijdt zaterdag in de voorlaatste etappe van de Tour de France zijn eerste tijdrit sinds 12 juni 2019. Ondanks dat hiaat van 465 dagen gaat de wereldkampioen van 2017 in deze discipline toch voor de zege in de lastige chronorace naar de top van La Planche des Belles Filles.

De laatste keer dat Dumoulin in wedstrijdverband een rit tegen de klok reed, was hij in dienst van Sunweb, had hij nog last van een in de Giro d'Italia opgelopen knieblessure en werd hij in de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné van 2019 derde achter zijn huidige teamgenoot Wout van Aert en de Amerikaan Tejay van Garderen.

Het is dus geen wonder dat de renner van Jumbo-Visma de rustdag van afgelopen maandag gebruikte om nog even wat te trainen op zijn tijdritfiets. "Ik heb er weinig op gezeten de afgelopen maanden, dus ik wilde toch weer even dat gevoel terugkrijgen. Want ik hoop zaterdag natuurlijk mee te doen om de overwinning."

Dumoulin brak door als tijdrijder. Hij boekte in zijn profcarrière al veertien zeges in zijn favoriete discipline, waarvan zes in grote rondes. Zijn laatste tijdritzege dateert echter van 784 dagen geleden. Op 28 juli 2018 was de Limburger op de voorlaatste dag van de Tour de beste in een 31 kilometer lange chronorace in Frans-Baskenland, door één seconde sneller te zijn dan Chris Froome.

"Ik heb werkelijk geen idee wat ik kan zaterdag", glimlacht Dumoulin, die de afgelopen drie weken in Frankrijk de meesterknecht was voor geletruidrager Primoz Roglic. "Ik ben niet in topvorm geweest deze Tour, maar ik werd de afgelopen week wel steeds een beetje beter. Ik ben heel gemotiveerd, ga er vol voor."

Dumoulin vindt parcours in Vogezen 'geniaal'

Het parcours van de tijdrit in de Vogezen had in ieder geval niet beter gekund voor Dumoulin. In de eerste 30 kilometer vanuit startplaats Lure is het glooiend, met een hoogteverschil van 321 meter. Vervolgens moeten de renners de inmiddels beroemde Tour-col La Planche des Belles Filles op, een klim van 5,9 kilometer met een gemiddelde stijging van 8,5 procent. "Deze tijdrit is geniaal", zei Dumoulin al eind vorig jaar.

Het profiel van de chronorace vertoont dan ook veel gelijkenissen met dat van het WK tijdrijden van 2017 in Bergen. Dumoulin veroverde in Noorwegen zijn enige wereldtitel door de concurrentie op grote achterstand te zetten. Roglic pakte zilver op 57 seconden van zijn huidige teamgenoot.

Roglic koos die dag in Bergen voor een fietswissel onderaan de klim, terwijl Dumoulin op zijn tijdritfiets de klim opreed. De Limburger wilde vrijdag nog niet zeggen wat hij deze keer gaat doen. "Ik heb er zeker over nagedacht, maar wil de concurrentie niet wijzer maken. Het voordeel van wisselen is dat mijn gewone fiets lichter is en je er comfortabeler op klimt. Maar wisselen kost ook tijd en levert stress op."

Dumoulin, die momenteel negende staat in het klassement en nog naar boven kan kijken, begint om 16.58 uur aan zijn tijdrit. De Duitser Roger Kluge is om 13.00 uur de eerste starter en Roglic om 17.14 uur de laatste. De Sloveen verdedigt in de twintigste etappe een voorsprong van 57 seconden op de nummer twee van het klassement, Tadej Pogacar.