Primoz Roglic kan zaterdag de eindzege in de Tour de France veiligstellen in de klimtijdrit. De kopman van Jumbo-Visma weet echter nog niet of hij van fiets gaat wisselen voorafgaand aan de slotklim.

"Ik zal tot het laatste moment wachten met de overweging om van fiets te wisselen voor de slotklim. Dat hangt volledig van de omstandigheden af", zei Roglic, die nog twijfelt of hij zijn tijdritfiets aan de voet van La Planche des Belles Filles inruilt voor zijn normale fiets.

De Sloveen verdedigde vrijdag zonder problemen zijn gele trui. Desondanks kreeg hij nauwelijks de tijd om op adem te komen na een aantal zware bergritten.

"Het was niet echt een dag om te herstellen", baalde hij. "We gingen heel snel van start, omdat BORA in de achtervolging ging. Halverwege werd het makkelijker, maar door een aantal demarrages in de finale ging het tempo weer omhoog. Al met al was het weer een goede dag."

90 Samenvatting Tour-etappe 19: tweede ritzege voor Kragh Andersen

Pogacar: 'Zou ongelooflijk zijn als ik de Tour win'

Roglic begint de 36,2 kilometer lange tijdrit met een voorsprong van 57 seconden op zijn landgenoot Tadej Pogacar. De 21-jarige renner van UAE Team Emirates zou er zelf van opkijken als hij die achterstand nog goedmaakt.

"Alles is mogelijk, maar het zou ongelooflijk zijn als ik de Tour de France win", zei Pogacar, die ook nog niet kwijt wil een fietswissel gaat doen. "Ik houd nog geheim of ik van fiets ga wisselen. Als ik dat nu vertel, weet iedereen het."

De leider in het jongerenklassement kan ook de bolletjestrui nog winnen. Hij heeft in het bergklassement slechts twee punten achterstand op koploper Richard Carapaz. In de tijdrit worden punten verdeeld onder de renners die het snelst de 5,9 kilometer lange klim van La Planche des Belles Filles afleggen.

Desondanks houdt Pogacar zich niet bezig met de bolletjestrui. "Het is een tijdrit, dus ik rijd zoals altijd volle bak van start tot finish. Ik kan geen prioriteiten stellen. Het maakt ook niet uit in welke volgorde we starten. Iedereen strijdt voor zichzelf", besloot hij.