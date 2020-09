Cees Bol is enigszins verrast over de manier waarop Sunweb in de Tour de France rijdt. Zijn ploeggenoot Søren Kragh Andersen bezorgde de Duitse formatie met Nederlandse roots vrijdag al de derde etappezege in deze editie.

"Ik geloofde wel dat het kon, maar ik had niet verwacht dat we zó dominant zouden zijn", zegt Bol na de negentiende etappe, waarin Kragh Andersen een solo van 15 kilometer met de overwinning bekroonde.

"We hielden ons vast aan hoe we reden in Parijs-Nice; daar waren we ook best dominant", vervolgt de sprinter. "Dat is natuurlijk een ander niveau, maar we hadden allemaal het gevoel dat dat weer mogelijk zou zijn. Misschien is dit eigenlijk nog wel beter."

Parijs-Nice was in maart de laatste koers voordat het wielerseizoen werd stilgelegd vanwege de coronacrisis. In die koers boekte zowel Kragh Andersen als Benoot een ritzege en werd de Belg tweede in het eindklassement.

'Het is supermooi, maar nog niet klaar'

In de Tour boekte Kragh Andersen al zijn tweede ritzege, nadat hij afgelopen zaterdag ook al succesvol was. Marc Hirschi bezorgde Sunweb vorige week de eerste overwinning in de Franse wielerronde.

"We gingen voor dagsucces en we hebben nu al drie ritten, een paar podiumplekken en we hebben een paar keer de prijs van de strijdlust gekregen", aldus Bol. "Het is supermooi, maar nog niet klaar."

De Nederlandse sprinter hoopt zondag op de overwinning in de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées. "De benen waren vandaag nog best goed. De sfeer in de ploeg is supergoed en iedereen draait lekker. Zolang de Tour nog bezig is, gaan we voor meer."