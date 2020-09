Søren Kragh Andersen heeft vrijdag zijn tweede ritzege in deze Tour de France geboekt. De 26-jarige renner van Team Sunweb bekroonde een solo met de overwinning in de negentiende etappe.

Kragh Andersen reed op 15 kilometer van de finish weg uit een kopgroep van twaalf renners met meerdere sprinters en werd niet meer achterhaald.

Op een kleine minuut won Luka Mezgec de sprint om de tweede plaats, voor Jasper Stuyven. Groenetruidrager Sam Bennett en Peter Sagan eindigden kort daarna als achtste en negende en het peloton kwam op bijna acht minuten over de streep.

Afgelopen zaterdag schreef Kragh Andersen ook al de veertiende etappe op zijn naam. Toen verraste de Deen het peloton met een late uitval. Voor Sunweb is het de derde ritzege in deze Tour, nadat eerder Marc Hirschi al had getriomfeerd.

In de top van het algemeen klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Geletruidrager Primoz Roglic begint zaterdag aan de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles met een voorsprong van een kleine minuut op Tadej Pogacar. Tom Dumoulin blijft op de negende plek de beste Nederlander.

Cavagna lange tijd solo in aanval

Na enkele zware bergetappes volgde vrijdag een overgangsrit. Daarin legde het peloton 166,5 glooiende kilometers af van Bourg-en Bresse naar Champagnole.

Al na 6 kilometer ging Rémi Cavagna alleen in de aanval. Achter de Fransman reed even een groepje van vijf renners, onder wie Dylan van Baarle en Guillaume Martin, maar zij wisten het gat met de koploper niet te dichten en lieten zich weer terugzakken in het peloton.

Cavagna bleef wel vooruit en bouwde een voorsprong van bijna drie minuten op. Met nog 75 kilometer voor de boeg voerden Sunweb en BORA-hansgrohe het tempo in het peloton wat op en liep het verschil met de eenzame vluchter langzaamaan terug.

90 Samenvatting Tour-etappe 19: tweede ritzege voor Kragh Andersen

Kopgroep met Bennett en Sagan demarreert

Met nog een kleine minuut voorsprong kreeg Cavagna gezelschap van Pierre Rolland, Benoît Cosnefroy en Luke Rowe. Ook een groep van tien man maakte de oversteek, maar op 35 kilometer van de meet werden alle vluchters ingerekend.

Terwijl Caleb Ewan het achteraan het peloton lastig had, reed een groep van twaalf man met onder meer de sprinters Bennett, Sagan, Matteo Trentin en Greg Van Avermaet weg. Zij hadden in een mum van tijd een voorsprong van ruim twee minuten te pakken.

Nadat een demarrage van Trentin op niets uitliep, slaagde Kragh Andersen er op 15 kilometer van de finish wel in om een gat te slaan. Hij had al snel een halve minuut voorsprong en bleef probleemloos uit de greep van de achtervolgende groep.