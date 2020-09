De renners van Jumbo-Visma betreuren het dat Merijn Zeeman donderdag uit de Tour de France werd gezet. De sportief directeur werd door de organisatie naar huis gestuurd, omdat hij zich verbaal had laten gaan tegen een jurylid.

"Merijn heeft ons gisteren nog toegesproken", vertelt Wout van Aert. "Hij betreurde het natuurlijk dat hij naar huis moest en vond het jammer dat hij op deze manier de aandacht op zich had gevestigd. Hij vroeg ons om op de koers te focussen."

Volgens de tweevoudig etappewinnaar in deze Tour maakt de afwezigheid van Zeeman voor de renners geen groot verschil. "We zijn gewoon met de koers bezig. Natuurlijk betreuren we dat Merijn er niet meer bij is, maar we hebben het er eigenlijk niet veel over gehad."

Zeeman blijft op afstand zijn invloed uitoefenen op de ploeg die in de laatste drie etappes de gele trui van Primoz Roglic verdedigt. "Merijn zit nu niet meer in de ploegleiderswagen, maar hij is natuurlijk nog wel betrokken bij de ploeg."

Van Aert: 'Ik weet het fijne er niet van'

Zeeman kreeg na de etappe van woensdag ruzie met een jurylid, die de fiets van Roglic wilde controleren. Van Aert wilde niet oordelen over het gedrag van zijn baas: "Ik weet het fijne er niet van. Het verhaal zal waarschijnlijk twee kanten hebben."

Van Aert is vrijdag een van de kanshebbers in de negentiende etappe, die mogelijk in een massasprint eindigt.