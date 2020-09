Merijn Zeeman zit er erg mee dat hij de Tour de France donderdag heeft moeten verlaten. De sportief directeur van Jumbo-Visma werd door de organisatie bestraft voor een akkefietje met iemand van de wedstrijdleiding.

Het incident gebeurde woensdag na de zeventiende rit, toen een commissaris van de UCI de fiets van geletruidrager Primoz Roglic beschadigde bij een controle. Zeeman zat donderdag nog in de ploegleiderswagen tijdens de achttiende etappe, maar werd alsnog uit de koers gezet.

"Ik heb me verbaal niet correct gedragen ten opzichte van een UCI-commissaris die een fietscontrole wilde doen bij de fiets van Primoz. Ik ben boos geworden, omdat de commissaris zelfstandig de bracket van de fiets van Primoz wilde demonteren", schrijft Zeeman in een verklaring op Twitter.

"Bij deze demontage is de fiets van Primoz beschadigd geraakt. Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI-commissaris respectvol moeten benaderen. Ik betreur het dat ik dit niet heb gedaan."

En verder: "Ik heb na dit voorval overigens direct excuses aangeboden aan de betrokken UCI-commissaris, die mijn excuses ook heeft geaccepteerd. Ik ben er kapot van, maar onze gele droom leeft voort."

397 Tour dag 19: '99 procent zeker dat Roglic de Tour wint'

Roglic op koers voor eindzege

Kopman Roglic is namens het sterke Jumbo-Visma op weg naar de eindzege in de Tour. De Sloveen maakt een zeer sterke indruk en heeft in het klassement een voorsprong van 57 seconden op Tadej Pogacar, zijn voornaamste concurrent.

De 107e editie van de grootste wielerkoers ter wereld duurt nog drie dagen. Vrijdag volgt een relatief vlakke rit waarin normaal gesproken geen grote verschillen worden gemaakt, waarna op zaterdag een individuele klimtijdrit volgt waarin Pogacar mogelijk nog wél tijd kan terugpakken.

De Tour eindigt zondag met een traditionele rit naar Parijs, waarin eveneens geen verschuivingen in het klassement meer zullen plaatsvinden.