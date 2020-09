Tadej Pogacar betreurt het dat hij geletruidrager Primoz Roglic donderdag in de laatste bergetappe van de Tour de France geen problemen kon bezorgen. De renner van UAE Team Emirates lijkt genoegen te moeten gaan nemen met een tweede plek.

"Op papier was dit een van de zwaarste ritten en zo heb ik het ook ervaren. Jumbo-Visma hield de controle. Ik probeerde op de slotklim aan te vallen, maar dat lukte niet. Ik had er de benen niet voor", zei Pogacar na de finish in La Roche-sur-Foron.

De Sloveen, die zijn bolletjestrui aan Richard Carapaz van INEOS Grenadiers verloor, plaatste op de Montée du plateau des Glières een aanval, maar slaagde er niet in om bij het sterke Jumbo-Visma weg te rijden.

"Iedereen bleef bij elkaar en in de sprint kon ik nog vijfde worden, dus al met al was het een goede dag", bleef Pogacar positief. "Mijn ploeg heeft goed werk geleverd. We zijn weer een stap dichter bij Parijs."

De Alpenrit was een van de laatste kansen voor Pogacar om Roglic nog in de problemen te brengen. Zijn laatste mogelijkheid volgt waarschijnlijk zaterdag in een individuele klimtijdrit.

Vrijdag staan de renners voor een rit over 160 kilometer van Bourg-en-Bresse naar Champagnole. In het parcours is een klim van de vierde categorie opgenomen. Zondag finisht het peloton in Parijs.