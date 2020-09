Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, is donderdag door de organisatie van de Tour de France uit de koers gezet. De 41-jarige Nederlander wordt wangedrag verweten.

In een verklaring van de organisatie staat dat Zeeman zich woensdag bij de fietsencontrole na de zeventiende rit heeft laten gaan tegen de jury. Er wordt gesproken van intimidatie en grof taalgebruik.

Wielerunie UCI laat later op de dag weten dat Zeeman, die ook een boete van 2.000 Zwitserse frank kreeg, zich misdroeg toen de fiets van geletruidrager Primoz Roglic werd ingenomen door officials die een controle wilden uitvoeren in de strijd tegen technologische fraude. Zulke controles worden vaker gedaan.

Volgens Zeeman zelf is er onduidelijk over zijn straf gecommuniceerd. "Vanmorgen werd ons medegedeeld dat ik beboet zou worden en dat ik me niet meer in de ceremoniezone mocht vertonen. Dit is blijkbaar veranderd", schrijft hij op Twitter.

Het nieuws van Zeeman is een domper in een verder succesvolle Tour voor Jumbo-Visma. De formatie rijdt ijzersterk en lijkt met kopman Primoz Roglic op weg naar de eindzege.

Ook Van Aert bestraft

Overigens kreeg ook Wout van Aert donderdag een straf van de organisatie, al gaat het bij de Belgische renner van Jumbo-Visma om een lichte sanctie.

De tweevoudig ritwinnaar deze Tour krijgt een tijdstraf van tien seconden omdat hij zich had afgezet tegen een ploegleiderswagen.

Er zijn nog drie etappes te gaan in de 107e editie van de Tour de France. Vrijdag wacht de renners een glooiend parcours, zaterdag volgt een klimtijdrit en zondag volgt de traditionele rit naar Parijs.