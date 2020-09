Tom Dumoulin was donderdag na de laatste bergrit van de Tour de France niet voor het eerst lovend over Wout van Aert. De Belg reed bijna de hele slotklim op kop voor geletruidrager Primoz Roglic en won ook nog de sprint om de derde plek.

"Wout was wederom geweldig", lachte Dumoulin na de finish van de achttiende etappe in La Roche-sur-Foron. "Die gozer kan alles. Sprinten, klimmen; wat je hem ook vraagt, hij doet het."

Jumbo-Visma had ook in de laatste rit door de Alpen alles onder controle. Na werk van Robert Gesink en George Bennett in het eerste deel van de etappe zette Van Aert zich op kop op de vreselijk steile Montée du plateau des Glières, de laatste klim van de dag. De Belg zorgde ervoor dat er nog maar een heel klein groepje overbleef. Toppers als Adam Yates en Rigoberto Urán moesten lossen.

Van Aert was er ook verantwoordelijk voor dat een aanval van Mikel Landa, de nummer zeven van het klassement voor de rit van woensdag, na een paar kilometer werd geneutraliseerd. "Het was de bedoeling dat we niet bruusk gingen reageren op aanvallen", aldus Van Aert. "Dat was achteraf een goed plan , want de finale was nog lang."

'We hebben als ploeg weer straf gereden'

Op 1 kilometer van de top van de Glières ontplofte de koers in de groep met favorieten. Dumoulin en Van Aert moesten daardoor afhaken, maar met Sepp Kuss had Roglic nog steeds één knecht bij zich. "Dat was uitstekend", aldus Dumoulin. "Het was wederom een geweldige teamprestaties en een geweldige dag."

Na de slotklim was het nog ruim 30 kilometer naar de streep en in dat stuk wisten Van Aert en Dumoulin terug te keren bij Roglic en Kuss. Aangezien er nog een derde plek en dus bonificatieseconden te verdienen waren op de streep - het INEOS Grenadiers-duo Michal Kwiatskowski en Richard Carapaz hield stand uit een vroege kopgroep - besloot Jumbo-Visma om Van Aert in stelling te brengen voor een sprintje. De Belg pakte met gemak de derde plaats.

"Primoz is snel, dus we hadden er ook wel vertrouwen in dat hij derde kon worden, maar het was veiliger om voor Wout te gaan", zei Dumoulin. "Ik heb dus nog een kleine lead-out gedaan voor Wout en natuurlijk won hij die sprint."

'We rijden op keihoog niveau'

Uiteindelijk had Jumbo-Visma vier renners bij de eerste elf van de daguitslag en heeft Roglic nog steeds 57 seconden voorsprong op de nummer twee van het klassement Tadej Pogacar.

"We hebben als ploeg weer straf gereden, maar dat is na de afgelopen weken geen verrassing meer. We rijden de hele Tour al op een keihoog niveau", aldus Van Aert. "Nu moeten we morgen uit de gevarenzone blijven en dan is het zaterdag aan Primoz om het af te maken in de tijdrit."

Overigens eindigde de dag van Jumbo-Visma nog wel op een vervelende manier. Enkele uren na de etappe werd namelijk bekend dat de sportief-directeur uit de Tour is gezet vawege wangedrag. In een verklaring van de organisatie staat dat Zeeman zich woensdag bij de fietsencontrole na de zeventiende rit heeft laten gaan tegen de jury. Er wordt gesproken van intimidatie en grof taalgebruik.