Michal Kwiatkowski is blij en trots en bovenal dankbaar na zijn ritzege donderdag in de Tour de France. De Pool kreeg het dagsucces cadeau van zijn INEOS-ploeggenoot Richard Carapaz, met wie hij samen over de finish reed.

"Ik heb veel mooie momenten gekend in het wielrennen, maar dit was een nieuwe ervaring", zei de dertigjarige Kwiatkowski, wereldkampioen in 2014, over het slot van de achttiende etappe. "Het is echt onvergelijkbaar met een andere overwinning van mij. Ik weet niet of het de magie van de Tour is, of de manier waarop we gereden hebben. We hebben echt een mooie show weggeven."

Spannend was het niet in de laatste meters, want Kwiatkowski was na 168 kilometer met zijn ploeggenoot Carapaz overgebleven. Alle andere vluchters hadden ze van zich afgeschud. Kwiatkowski en Carapaz maakten er geen sprint-a-deux van, maar knuffelden elkaar uitgebreid voor de finish en reden naast elkaar over de meet.

Het wiel van Kwiatkowski ging volgens afspraak net iets eerder over de lijn, terwijl zijn Ecuadoraanse ploeggenoot de leiding pakte in het bergklassement.

"Ik had het liever met Richard besproken tijdens een kop koffie, maar dat is lastig als je 50 kilometer per uur gaat", vertelde Kwiatkowski. "Richards eerste doel was om bergpunten te pakken. Toen we wisten dat hij de trui zou krijgen, zei hij dat ik de rit kon winnen. Op één voorwaarde, dat hij de bergtrui in Parijs heeft. Nu moet ik dus uitvogelen hoe ik kan herstellen en Richard kan helpen die trui te winnen. Ik zal alles voor hem doen. Hij heeft me de zege geschonken, dat zal ik nooit vergeten."

Het verschil tussen Michal Kwiatkowski en ploeggenoot Richard Carapaz. (Foto: Pro Shots)

'Ik had kippenvel vanaf de top'

INEOS was ook wel toe aan een succesjes, nadat titelverdediger Egan Bernal afstapte. De Colombiaan verloor vorige week al veel tijd tijd ten opzichte van geletruidrager Primoz Roglic en besloot woensdag mede door rugklachten zijn Tour te beëindigen.

Kwiatkowski hoopt dat het dagsucces van de Britse formatie Bernal goed doet. "We hebben Egan vanmorgen gesproken. Hij was uiteraard teleurgesteld, maar heeft ons wel succes gewenst. Ik hoop dat hij de laatste kilometers met plezier gekeken heeft."

De ritwinnaar genoot zelf volop tijdens de laatste Alpenetappe. "Het was heel emotioneel. Ik had kippenvel vanaf de top van de laatste klim. We weten hoe hard we hier voor gewerkt hebben en gaan de winst vanavond vieren. Dat hebben we verdiend."

De Tour gaat vrijdag verder met een heuvelrit over 160 kilometer, die mogelijk eindigt met een massasprint. Het lijkt er niet op dat de leidende positie van Roglic in gevaar zal komen. Tom Dumoulin is op de negende plaats de beste Nederlander.