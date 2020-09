Primoz Roglic heeft donderdag een belangrijke horde genomen richting de eindzege in de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma gaf geen krimp ten opzichte van zijn concurrenten in de laatste zware Alpenrit, die werd gewonnen door Michal Kwiatkowski van INEOS Grenadiers.

De 168 kilometer lange rit van Méribel naar La Roche-sur-Foron telde vijf beklimmingen en was voor de klassementsmannen een van de laatste kansen om Roglic te bestoken. De Sloveen was echter opnieuw ijzersterk.

In de strijd om de dagzege waren Kwiatkowski en zijn ploeggenoot Richard Carapaz - hij is de nieuwe drager van de bolletjestrui - overgebleven uit een grote kopgroep. De finish was bijzonder, want het INEOS-duo kwam lachend samen over de streep. Uit de finishfoto bleek dat Kwiatkowski's fiets nét iets eerder over de streep rolde.

In het klassement houdt Roglic 57 seconden voorsprong op UAE Team Emirates-renner en landgenoot Tadej Pogacar. Met een achterstand van 1.27 is Miguel Ángel López van Astana de nummer drie. Tom Dumoulin (+7.24) finishte in de groep met favorieten en is op plek negen de beste Nederlander. Hij staat niet ver achter Adam Yates en Rigoberto Urán, die wél op achterstand binnenkwamen.

Het Tour-peloton koerst vrijdag in de negentiende rit van Bourg-en-Bresse naar Champagnole over een parcours met één klim van de vierde categorie. De gele trui van Roglic zal daar vermoedelijk niet in gevaar komen.

Dat kan zaterdag nog wél het geval zijn, wanneer een individuele klimtijdrit op het programma staat. Concurrent Pogacar is Sloveens kampioen op dat onderdeel. Zondag volgt de slotrit naar Parijs, waar normaal gesproken geen verschillen meer ontstaan.

32 renners vooruit in zeventiende rit

Vroeg in de etappe van donderdag ontstond een kopgroep van liefst 32 renners, waarin Dylan van Baarle de enige Nederlander was. Hij had met Carapaz, Kwiatkowski en Jonathan Castroviejo gezelschap van drie INEOS-ploeggenoten.

Met het oog op de groene trui zaten ook Sam Bennett en Peter Sagan in de voorste groep. Ze moesten hun inspanning voor de tussensprint, gewonnen door groenetruidrager Bennett, op de eerste klim van de dag bekopen; beide sprinters konden het tempo van de kopgroep niet meer volgen.

Gaandeweg de koers waren er meer renners die hun medevluchters moesten laten gaan. Carapaz, Kwiatkowski, Marc Hirschi, Peio Bilbao en Nicolas Edet bleven na de tweede klim over, waarna op de derde klim Edet moest lossen en Hirschi in de afdaling viel.

Richard Carapaz en Michal Kwiatkowski (rechts) finishten in goede harmonie. (Foto: Pro Shots)

Jumbo-Visma houdt controle

Achter de leiders controleerde Roglic met Jumbo-Visma. Op de Col des Saisies, de zware vierde klim van de dag, hielden de klassementsmannen zich nog rustig. Dat veranderde op de laatste col, toen eerst Mikel Landa de aanval koos en vervolgens ook Pogacar er een klap op gaf.

Roglic gaf echter geen krimp en bleef in de resterende 25 kilometer controleren met Sepp Kuss als zijn belangrijkste helper. De eerder afgezakte Dumoulin en Wout van Aert waren namens Jumbo-Visma inmiddels ook weer aangesloten bij het groepje met favorieten.

Vooraan waren Carapaz en Kwiatkowski inmiddels samen over. De INEOS-renners zorgden breeduit lachend voor een opmerkelijke finishfoto. Daarachter spurtte de opnieuw sterk koersende Van Aert naar de derde plaats, waarmee hij er onder meer voor zorgde dat Pogacar geen bonificatieseconden kon pakken.