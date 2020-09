Mikel Landa liet zijn ploeggenoten van Bahrain McLaren in de zeventiende etappe van de Tour de France het tempo voortdurend hoog houden, maar moest op de loodzware slotklim als een van de eerste klassementsmannen passen. De Bask was teleurgesteld dat hij het werk van zijn ploeg niet kon afmaken.

"Ik was op het laatst volledig leeggelopen. Vandaag was de dag dat het moest gebeuren, maar ik had simpelweg de benen niet", baalde Landa na afloop van de etappe.

Dankzij het kopwerk van onder meer Wout Poels werden alle vroege vluchters uiteindelijk opgeraapt. Toen de strijd tussen de klassementsmannen om de ritzege en tijdwinst echter losbarstte op de Col de la Loze, bleek vooral kopman Landa zelf schade te ondervinden van het verschroeiende tempo van zijn ploeggenoten.

"Ik had eigenlijk al moeite om Pello Bilbao en Damiano Caruso te volgen toen zij het tempo opschroefden. Je hoopt dan dat de andere klassementsmannen dat ook hebben. We moesten het hoe dan ook proberen", aldus de Bahrain McLaren-renner, die uiteindelijk op 1.20 van ritwinnaar Miguel Ángel López als zevende over de streep kwam.

"Het doel was om Jumbo-Visma te ontregelen, de rest van de klassementsmannen te laten afhaken en de rit te winnen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Op het eind heb ik alles gegeven wat ik in me had, maar het was niet genoeg."

'Podium halen wordt erg lastig'

Landa staat na de zeventiende etappe op de zevende plaats in het algemeen klassement, op 3.27 van geletruidrager Primoz Roglic en 2.01 van nummer drie López. De immer strijdlustige Bask beseft dat die achterstand normaal gesproken betekent dat hij het podium uit zijn hoofd moet zetten, maar geeft de strijd nog niet op.

"De kans dat ik in Parijs op het podium sta, is kleiner geworden. Met de inspanningen van vandaag kan de etappe van morgen echter wel eens erg chaotisch worden. Het wordt zwaar om het podium nog te halen, maar we zullen zien."