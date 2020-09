Primoz Roglic zette woensdag in de koninginnenrit een heel grote stap naar zijn eerste eindzege in de Tour de France, maar de kopman van Jumbo-Visma blijft op zijn hoede voor rivaal Tadej Pogacar. De nummer twee van het klassement kondigde op zijn beurt aan dat hij de strijd om het geel nog niet heeft opgegeven.

Roglic pakte op de Col de la Loze, de ontzettend lastige slotklim van de zeventiende etappe, zeventien seconden op Pogacar, waardoor het verschil tussen de twee Slovenen in het klassement nu 57 seconden is.

"Ik ben zeer tevreden met mijn tijdwinst van vandaag, maar de Tour is nog niet beslist", zei Roglic op zijn persconferentie na de finish. "Er komen nog een paar zware ritten aan. Ik ben heel blij dat we deze etappe kunnen afstrepen, want het was echt een ongelooflijk zware slotklim. Je kunt deze col met geen andere vergelijken."

In de zeer onregelmatige en vreselijke steile laatste 4 kilometer van de Col de la Loze werd het voor het eerst deze Tour echt een man-tegen-mangevecht tussen de klassementsrenners en voor het eerst kon Pogacar geletruidrager Roglic bergop niet volgen.

"Ik heb wat seconden verloren op een vreselijk pittige col, maar ik denk dat ik nog steeds tevreden kan zijn over mijn prestatie van vandaag", reageerde Pogacar. "De strijd om de eindzege is nog niet voorbij. Morgen is er nog een heel zware rit en zaterdag is nog de tijdrit. Er kan echt nog van alles gebeuren. Ik kan nog van het podium vallen, ik kan nog winnen. We gaan het morgen gewoon weer proberen."

'Mijn team was weer fantastisch'

Roglic had ook woensdag weer het voordeel van zijn veel sterkere ploeg. In de laatste paar kilometer werd de Vuelta-winnaar van vorig jaar geholpen door de Amerikaan Sepp Kuss, die eerst even wegreed bij zijn kopman en zich vervolgens liet terugzakken en met een flinke kopbeurt het gat met Pogacar wat groter maakte.

"Ik sprak in de finale even met Sepp en ik zei dat hij kon versnellen, want dat leverde een goede situatie op voor mij", aldus Roglic. "Mijn concurrenten moesten in de achtervolging en ik had een wat beter overzicht. Bovendien had ik voor me nog een ploegmaat die me kon steunen. Dat was belangrijk, want op deze klim was echt elke meter hulp die ik kon krijgen waardevol. Mijn team, en zeker Sepp, heeft het weer fantastisch gedaan."

Kuss was blij dat hij de Col de la Loze in de aanloop naar de Tour al twee keer verkend had, want daardoor kon hij beter inschatten wat hij nog kon in de absolute finale. "Het is een coole klim om op te koersen, maar het was ongelooflijk afzien. Gelukkig kon ik nog even versnellen met Primoz in mijn wiel. Nu is het herstellen voor morgen, want dan moeten we er echt weer klaar voor zijn."

De laatste van drie Alpen-etappes voert het peloton donderdag van Méribel naar La Roche-sur-Foron. Het is de rit met de meeste hoogtemeters (5.116 meter) van deze Tour. De zwaarste klim is de Montée du plateau des Glières (6 kilometer à 11,2 procent), waarbij na de top ook nog een stuk onverharde weg van 1.800 meter ligt. Daarna is het nog 30 kilometer naar de streep, die ligt na een afdaling.