De Belg Jens Debusschere kwam woensdag in de zeventiende etappe buiten de tijdslimiet binnen en moest daardoor de Tour de France verlaten. Cees Bol was wel net op tijd.

De tijdslimiet was door de jury vastgesteld op 37 minuten en 35 seconden na het binnenkomen van etappewinnaar Miguel Ángel López, die na iets minder dan 5 uur over de streep kwam.

Debusschere kwam op meer dan 42 minuten van de Colombiaan pas boven op de Col de la Loze en overschreed daarmee ruim de tijdslimiet. Bryan Coquard, ploeggenoot van Debusschere bij B&B Hotels, kwam als 150e en laatste renner op tijd binnen, op bijna 36 minuten van López.

Bol kwam als 145e over de streep, op 32 minuten en 9 seconden van de dagwinnaar. Ook sprinters als Sam Bennett, Elia Viviani, Caleb Ewan en Matteo Trentin moesten ruim een half uur toegeven op López.

Debusschere is de vierde renner die in de zeventiende etappe de Tour verliet. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) en Stefan Küng (Groupama-FDJ) stapten voor aanvang van de rit al niet meer op de fiets. Tijdens de etappe gaf Mikel Nieve (Mitchelton-SCOTT) op.

Debusschere offert zich op voor Coquard

Debusschere bevestigde na afloop van de etappe dat hij zichzelf had opgeofferd voor zijn kopman Coquard, die al vroeg in de loodzware bergrit in de problemen kwam.

"Op de Madeleine zat ik vrij rustig in de groep met Sam Bennett, maar Bryan had het lastig en ik heb op hem gewacht. In de vallei heb ik er alles aan gedaan om hem dichterbij te brengen. Maar aan de voet van de slotklim was de nek eraf bij mij", legt Debusschere bij Sporza uit.

"Het is jammer dat ik zo dicht bij Parijs moet vertrekken, maar het is niet anders. Ik ben naar de ploeg gekomen om in dienst te rijden van Bryan en dan moet je er alles voor doen."