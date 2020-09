Miguel Ángel López had woensdag na de door hem gewonnen koninginnenrit in de Tour de France moeite om zijn emoties in bedwang te houden. De kopman van Astana kwam in de loodzware bergrit als eerste boven op de Col de la Loze en schoof op naar de derde plaats in het klassement.

"Ik wist dat ik vandaag een goede kans had om te winnen, want deze etappe was mij op het lijf geschreven. Boven de 2.000 meter voelt het als thuis voor mij", aldus de Colombiaan, wiens geboortedorp Pesca op 2.858 meter hoogte ligt, direct na zijn ritzege.

Toch ging het niet vanzelf bij López, die flink afzag op de stroken van maximaal 24 procent. "Het was een enorm zware etappe, het was absoluut niet makkelijk. Ik heb er ontzettend hard voor moeten werken."

'Superman' kreeg op de slotklim nog hulp van ploeggenoot Gorka Izagirre, die eenmaal gelost uit de kopgroep zijn kopman nog even op sleeptouw kon nemen. "Mijn ploeggenoten hebben me fantastisch gesteund. Ik ben ontzettend blij dat ik al hun harde werk heb kunnen afmaken. We hebben deze ritzege als ploeg verdiend, het verliep volledig volgens plan."

López, die nu in het klassement 1 minuut en 26 seconden achterstand op geletruidrager Primoz Roglic heeft, luisterde zijn debuut in de Tour de France dus op met een etappezege. De Colombiaan kon dat vanwege de coronapandemie echter niet vieren met zijn familie en hij had het daar duidelijk moeilijk mee.

"De emoties gieren door mijn lijf. Mijn familie is momenteel erg ver weg", zei López met tranen in zijn ogen. "Het is ontzettend moeilijk, ik mis mijn zoontje heel erg. Deze overwinning is ook voor hen."