Tom Dumoulin genoot woensdag van de zeventiende etappe van de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma zag zijn ploeggenoot Primoz Roglic tijd pakken op diens belangrijkste concurrent Tadej Pogacar en vond het prachtig om de slotklim Col de la Loze op te rijden.

"Ik hou van dit soort cols. Ik vind het echt mooi. Het is een speciaal ding, met een prachtig uitzicht", zei Dumoulin nadat hij op 2.304 meter hoogte als tiende over de finish was gekomen.

"Ik ben op dit moment niet in topvorm, doe niet mee voor de zege. En misschien is dit met mijn gewicht nooit een goede aankomst om tijd te pakken. Maar ik vond het fantastisch, van mij mogen dit soort klimmen wel in de Tour zitten. Ha, niet elke dag, één keertje is genoeg."

De Col de la Loze was voor het eerst opgenomen in de Tour. De laatste 7 kilometer, boven skidorp Méribel, is pas sinds vorig jaar geasfalteerd en heeft een zeer onregelmatig profiel met stijgingspercentages die uiteenlopen van 0 tot 24 procent.

Op dat deel ontstond zoals verwacht een flinke strijd tussen de klassementsrenners. Dumoulin moest op 4 kilometer van de streep lossen, waarna de Colombiaan Miguel Ángel López naar de ritzege soleerde. Roglic eindigde op vijftien seconden als tweede en hij pakte zeventien seconden op Pogacar, die derde werd.

"Dit was een heel goede dag voor ons, perfect eigenlijk", aldus Dumoulin. "Primoz pakt een beetje tijd op Pogacar en we hadden als team alles onder controle. Alleen op het einde was het een gevecht tussen de kopmannen, maar deze klim is dan ook heel eerlijk."

Primoz Roglic knokt zich naar boven op de Col de la Loze. (Foto: Pro Shots)

'57 seconden is nog niet genoeg'

Roglic heeft in het klassement nu een voorsprong van 57 seconden op Pogacar, terwijl López naar de derde plek steeg met een achterstand van 1 minuut en 26 seconden. De rest staat al op meer dan drie minuten.

Donderdag volgt nog een zware rit in de Alpen, waarna het klassement zaterdag definitief wordt in de tijdrit naar Planche des Belles Filles.

Dumoulin wil nog niet zeggen dat Roglic de Tour al beslist heeft. "Met de etappe van morgen nog op het programma is 57 seconden op Pogacar niet genoeg om al zeker te zijn. Maar we zijn blij dat we vandaag tijd hebben gepakt."

"Primoz was vandaag niet zo goed dat hij zei dat hij vol voor de ritzege wilde rijden, zoals hij aan het begin van de Tour een paar keer deed", aldus Dumoulin, die zelf nog steeds negende staat in het klassement. "Maar hij bleef gefocust en dan blijkt hij gewoon weer een van de besten te zijn."