Miguel Ángel López heeft woensdag de koninginnenrit in de Tour de France gewonnen. Geletruidrager Primoz Roglic werd tweede op de loodzware slotklim Col de la Loze en pakte tijd op al zijn overige concurrenten.

López was de sterkste van de groep favorieten en kwam solo boven op de klim van de buitencategorie. De Colombiaan stijgt naar de derde plek in het klassement.

Roglic kwam als tweede boven en bleef zijn voornaamste concurrent Tadej Pogacar vijftien seconden voor. Zijn helper Sepp Kuss bij Jumbo-Visma werd vierde in de zware klim waarin bijna iedereen solo over de streep kwam.

In het klassement heeft Roglic nu 57 seconden voorsprong op Pogacar en 1.26 op López. Normaal gesproken kan de Sloveense leider alleen donderdag (Alpenrit met finish bergaf) en zaterdag (klimtijdrit) nog tijd verliezen. Op vrijdag (relatief vlakke rit) en zondag (slotrit naar Parijs) zullen er waarschijnlijk geen tijdsverschillen ontstaan.

Tom Dumoulin was op de tiende plek de beste Nederlander in de koninginnenrit. De Limburger blijft in het klassement negende en heeft ruim zeven minuten achterstand.

Bernal niet van start in koninginnenrit

De loodzware Alpenrit begon zonder Egan Bernal, die de afgelopen dagen veel tijd verloor. De winnaar van vorig jaar vond het daardoor beter om de koers te verlaten en ging niet meer van start.

In de 168 kilometer lange rit was de aanloop relatief vlak tot aan de Col de la Madeleine van de buitencategorie. Daarna wachtte alleen nog de Col de la Loze, een Alpenreus die pas vorig jaar werd geasfalteerd. Met een maximaal stijgingspercentage van 24 procent was dit eveneens een klim van de buitencategorie.

Talloze ontsnappingspogingen in de openingsfase hadden geen succes, tot er een kopgroep van vijf sterke renners ontstond: Giro-winnaar Richard Carapaz, voormalig geletruidrager Julian Alaphilippe, ritwinnaar van dinsdag Lennard Kämna, Dan Martin (driemaal top tien in eindklassement Tour) en voormalig Spaans kampioen Gorka Izagirre.

Het vijftal kreeg een maximale voorsprong van zes minuten. De ploeggenoten van Bahrain McLaren-kopman Mikel Landa, onder wie Wout Poels, schroefden op de Madeleine en het eerste deel van de Col de la Loze het tempo flink op.

123 Samenvatting Tour-etappe 17: López triomfeert op loodzware slotklim

Carapaz als laatste vluchter gepakt

Op 8 kilometer van de meet waren alle vluchters ingerekend, behalve Carapaz. De renner van INEOS Grenadiers hield enkele tientallen seconden voorsprong op de uitgedunde groep favorieten.

López viel als eerste aan en kreeg alleen Pogacar (die onderweg de bolletjestrui veroverde), Richie Porte en het Jumbo-Visma-duo Roglic en Kuss mee. Landa kon niet volgen, waardoor het vele kopwerk van zijn ploeg voor niets bleek.

Op 3 kilometer van de streep haalde de groep favorieten Carapaz in. Met zijn tweede versnelling wist Astana-renner López wel een gat te slaan. De Colombiaan reed bij zijn eerste Tour-deelname naar de dagzege en de top drie van het klassement.

Roglic kon zijn landgenoot Pogacar lossen en pakte enkele seconden op zijn belangrijkste concurrent. De Sloveense kopman zette een hele grote stap naar het einddoel van de Nederlandse ploeg: het geel in Parijs.