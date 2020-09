De renners van INEOS Grenadiers hoorden woensdagochtend bij het ontbijt van kopman Egan Bernal dat hij de Tour de France verlaat. De titelverdediger stond al met negentien minuten achterstand op de zestiende plaats in het klassement.

Volgens Kwiatkowski zat Bernal behoorlijk diep in de put. "Egan heeft ons vanochtend bij het ontbijt toegesproken. Het speet hem heel erg dat hij moest opgeven, hij zag er erg verdrietig uit."

De dertigjarige Pool heeft begrip voor de keuze van de Colombiaan. "Hij begon met een rugblessure na een val uit de Dauphiné en die is maar half opgelost", aldus de Pool.

"Als je pijn hebt, dan ga je vaak anders op je fiets zitten en forceren. Dan krijg je ergens anders pijn, hij kreeg ook last van zijn knie. Dan is het verstandig om af te stappen."

Bij de concurrentie van INEOS kwam het afstappen van de titelverdediger ondanks zijn grote tijdsverlies van de laatste dagen toch als een verrassing. "Bernal moet wel heel erg last hebben gehad van zijn rug, want als wielrenner wil je altijd door tot Parijs. Opgeven is nooit leuk", zei Tom Dumoulin van Jumbo-Visma.

318 Tour dag 17: 'Nu al iconische klim gaat hele klassement opschudden'

'Beter nu herstellen dan maandag na Parijs'

Volgens Kwiatkowski had het weinig nut voor Bernal om nog vijf dagen door te rijden tot aan de Champs Élysées. "Hij kan beter nu gaan herstellen dan daar maandag pas mee te beginnen", aldus de wereldkampioen van 2014.

"Voor debutanten heeft het soms nut om de Tour uit te rijden en ervaring op te doen. Maar hij is al een groot kampioen en weet hoe het is om een koers van drie weken te rijden en zelfs te winnen."

Kwiatkowski hoopt dat zijn kopman geen grote mentale klap krijgt van de opgave in de koers die hij vorig jaar won. "We weten dat hij zijn uiterste best heeft gedaan. Nu is het aan ons als ploeggenoten en de fans om hem te steunen. Ik hoop dat hij het niet al te zwaar opvat, want aan het eind van de dag is het maar een sportwedstrijd."

Zonder Bernal staat het peloton woensdag voor een zware Alpen-etappe met twee zeer pittige cols. De koninginnenrit eindigt op de zeer onregelmatige Col de la Loze van 2.304 meter hoog.

INEOS Grenadiers-renner Michal Kwiatkowski. (Foto: Pro Shots)